Gianna Nannini/ Con la figlia Penelope per un aperitivo con Maria Venier e famiglia

Un aperitivo tra amiche di lunga data: è quello andato in scena pochi giorni fa tra Gianna Nannini e Mara Venier. Proprio la conduttrice ha fornito testimonianza diretta dell’incontro, al quale hanno preso parte il marito della Venier, Nicola Carraro, il figlio Paolo Capponi e il nipotino Claudio, oltre ovviamente alla figlia della rocker toscana, l’amatissima Penelope. La piccola, che il prossimo novembre compirà 11 anni, si vede di sfuggita nel video pubblicato su Instagram dalla Venier, ma è chiaro – sia dalle parole di Mara Venier, sia dagli atteggiamenti della Nannini, che il clima sia di estrema convivialità e spensieratezza da parte di due personaggi che hanno scritto pagine importantissime dello spettacolo nostrano. La voce della Nannini, poi, a partire dallo scorso giugno ha fatto da colonna sonora all’estate italiana con il suo indimenticabile “Notti magiche“…

Il mondo perduto: Jurassic Park/ Streaming del film su Italia 1 "stereotipi e dejavu"

Gianna Nannini e l’amore per la figlia Penelope

La presenza di Penelope fornisce lo spunto per andare a ripescare alcune delle dichiarazioni fatte da Gianna Nannini a proposito della figlia, e delle critiche piovute addosso all’interpete senense per la scelta di iniziare una gravidanza a 54 anni. Intervistata dal settimanale Oggi, nel 2016, la Nannini disse: “Ma il mio corpo è mio. Sono libera di decidere cosa voglio fare del mio corpo, o no? L’ho fatta, è bellissima, è una gioia. E poi Penelope non è mia figlia, è la figlia. Amata da tutti, libera. E a volte, un po’ comandina…Le piace fare la maestra, vuol dire la sua…Le faccio fare tutto. È già autonoma, indipendente”. A proposito della figlia, disse ancora: “Be’, quello è amore puro. Quando ti nasce una figlia cambia tutto. Penelope è simpatica, fa schiantare dalle risate. Mi piglia in giro… Di solito mi chiama mamma. Ma ogni tanto mi chiama giannanannini, tutto attaccato. Va dalla gente e dice: mia mamma è giannanannini, rockstar. Penelope è un dono“.

LEGGI ANCHE:

Femmine contro maschi/ Streaming della "commedia conservatrice" su Canale 5Book Club: Tutto può succedere/ Streaming del film su Rai 3 con un cast di divi

© RIPRODUZIONE RISERVATA