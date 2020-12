Gianna Nannini / Nuovo singolo e messaggio d’amore ai fan su Instagram

Gianna Nannini grande ospite nel nuovo show di Massimo Ranieri, Qui e Adesso Speciale Natale. La cantante e musicista senese va ad arricchire un palinsesto davvero interessante, in una delle serate più attese di questo dicembre per quanto concerne il panorama musicale. Gianna Nannini, insieme a tanti altri ospiti e volti noti dal mondo dello spettacolo e della musica, accompagna il padrone di casa coi suoi cavalli di battaglia e forse qualche pezzo speciale. I fan non vedono l’ora di riascoltarla e vederla all’opera, anche se Gianna Nannini in questi giorni di festività natalizie non ha di certo fatto sentire la sua mancanza ai numerosissimi follower. Sul profilo Instagram non sono mancati gli auguri di buon Natale da parte della Nannini ai fan, così come i loro messaggi colmi di affetto, speranza e amore.

Gianna Nannini, la clip animata per il nuovo singolo ‘L’Aria sta finendo’

Come dicevamo, le festività natalizie non hanno impedito a Gianni Nannini di dialogare coi fan di sempre. In attesa della sua partecipazione a Qui e Adesso Speciale Natale, la cantante senese ha regalato ai fan una piccola anticipazione del suo nuovo singolo l’Aria sta Finendo. Un condensato del filmato ufficiale corredato di dedica di fine anno, ovviamente in chiave rock: “Il momento che viviamo mi fa scatenare più del solito e riflettere, ma a suon di rock: ecco “L’ aria sta finendo“, in nuova versione “singolo”. Il video spero vi schiarirà un po’ di idee per cominciare a pensare ad un futuro da difendere. Vi penso, vi abbraccio e arrivederci live! Auguri per tutti”, ha scritto Gianna Nannini in occasione del Natale. Chissà che proprio da Massimo Ranieri non delizi il pubblico con il nuovo brano L’Aria sta finendo.



