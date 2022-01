Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini/ La showgirl: “Non mi ha parlato per mesi”

Gianna Orrù vittima di una truffa…

Gianna Orrù è la mamma di Valeria Marini, recentemente sotto i riflettori perché vittima di una truffa architettata da un presunto produttore cinematografico. Una storia ben nota agli appassionati di gossip, perché in qualche modo ha visto coinvolta anche Valeria Marini, che avrebbe involontariamente avvicinato l’uomo alla madre. “L’ho messa in guardia. Ma era tardi. Se l’è presa con me, non mi ha creduta… ho assunto un investigatore privato per dimostrare a mia madre quello che accadeva. Se l’è presa a morte, non mi ha parlato per mesi”, ha raccontato mesi fa Valeria Marini in una intervista rilasciata a Chi, sulla vicenda riguardante la truffa subita da mamma Gianna. La signora Orrù, classe 1938, nei giorni scorsi è stata ospite anche della trasmissione Zona Bianca per raccontare la sua disavventura e spiegare dettagliatamente quanto accaduto nel 2018.

Gianna Orrù e Valeria Marini: rapporti tesi per mesi

Fondamentalmente, la persona che la figlia Valeria le avrebbe presentato, aveva convinta mamma Gianna di essere un esperto di criptovalute e di investimenti online. Così la Orrù aveva deciso di “investire” più di trecento mila euro. “Mia madre è stata malissimo e ancora non ne è fuori. Ha un’ansia devastante, l’idea di essere stata messa in scacco da un uomo che aveva ottenuto la sua fiducia la tormenta”, ha raccontato Valeria Marini. Per mesi madre e figlia non si sono più parlate, ma ora tra le due sembra essere tornato il sereno.

Ricordiamo che la ‘Valeriona nazionale’ è nata in seguito al suo rapporto d’amore con Mario Marini. La coppia è salita all’altare nel 1960, e oltre Valeria ha messo al mondo altri due figli, ovvero Fabio e Claudia. I due, in seguito, si sono separati; il padre della Marini è poi mancato nel 2014 all’età di ottant’anni.

