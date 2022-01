Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini truffata/ “Profondamente scossa, è stata dura”

Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, è una degli ospiti di Barbara D’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5. La donna torna a parlare della terribile truffa subita a causa della quale ha perso oltre 335 mila euro. Su Canale 5 la Orrù, in collegamento, racconta non solo i fatti ma svela quali sono state e sono le sue sensazioni dopo un periodo così complesso, che ha causato anche problemi nei rapporti con sua figlia Valeria.

Valeria Marini accusa Soleil Sorge "Mi hai spinto!"/ Scoppia il litigio, è bagarre!

“Mi ha scosso profondamente, è stata durissima.”, ha ammesso subito la Orrù, ricordando come lui sia arrivato a dire di avere sue foto a luci rosse: “Lui diceva ‘Lei è innamorata di me, vuole fare sesso con me e io non lo voglio fare.’ Lui diceva di essere in possesso di foto, chiaramente inesistenti, di me nuda. Poi lui pare abbia ritrattato, dicendo che non era vero delle foto”.

Valeria Marini rassicura Soleil "entrata di Delia Duran va a tuo vantaggio"/ Perchè..

Gianna Orrù sulla truffa subita: “Ecco come mi sono fidata di lui”

Barbara D’Urso chiede a Gianna Orrù come, una donna forte come lei, sia finita nella trappola di questo uomo: “Come mi sono fidata di lui? Lui è venuto per lavoro e lui lavora nel cinema. – ha chiarito la mamma di Valeria Marini, spiegando – Come fai a pensare che sia un truffatore? Ma lui in realtà di professione fa proprio il truffatore! Ci ho messo due anni per capirlo, mio figlio diceva che io sapevo ma non volevo vedere.”, ha poi concluso.

LEGGI ANCHE:

Valeria Marini, scuse a Nathaly Caldonazzo/ Gf Vip, lei sbotta: "Nemmeno mi salutavi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA