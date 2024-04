Valeria Marini: “Rimasi incinta a 14 anni, lui ne aveva 30”/ “Fossi stata maggiorenne forse lo avrei tenuto”

Valeria Marini, in una intervista al Corriere della Sera, ha parlato degli amori della sua vita. La showgirl ne ha avuti tanti, seppure probabilmente nessuno sia riuscito realmente a donarle la felicità. A partire dalla giovane età. “Io sono sempre stata un po’ precoce, forse perché avevo bisogno di affetto. A 8 anni mi scambiai un bel bacio in bocca, di quelli passionali, con un compagno di classe, Ilario”. Poi, qualche anno dopo, una relazione che l’ha segnata per sempre.

“Con Giovannino è stato un amore tumultuoso: aveva quasi 30 anni, io 14. Ero innamorata”. È così che, nonostante fosse poco più che una bambina, rimase incinta. “Quando l’ho scoperto, mia mamma mi ha aiutata. Lui era una persona non tanto equilibrata, molto possessiva. Io ero proprio piccola. Mi fa male parlare di questa cosa, perché comunque quando succede, anche se sei una ragazzina, ti rimane dentro”, ha ammesso. Anche perché, nel corso della sua vita, non è più riuscita a diventare mamma. “Sinceramente, se fossi stata maggiorenne quel figlio forse me lo sarei tenuto. Ma non ho un carattere da rimpianti, guardo sempre avanti”.

Valeria Marini, l’aborto a 14 anni e la speranza di diventare ancora mamma

La mamma Gianna è stata in tal senso una guida fondamentale per Valeria Marini, soprattutto per quel che riguarda gli uomini della sua vita. Non soltanto nel caso della gravidanza interrotta a 14 anni. “È una persona che ci vede lungo e non sbaglia nei giudizi. Infatti non si è mai sbagliata con quelli che si sono rivelati ciò che erano. Ma non si mette di mezzo, è una persona molto rispettosa della vita degli altri”, ha precisato.

Al contrario la showgirl non sempre è riuscita a capire chi aveva davanti. “Ma se indossano una maschera cosa ci posso fare? Mica ho il radar! Io sono una persona vera, quella che vedi sono. Adesso, certo, comincio a essere diffidente per forza”. Lo sguardo però è al futuro e a 56 anni non smette di sognare: “Dopo gli inganni arrivano le rivincite e io non ho perso la speranza di sposarmi, di costruirmi una vita felice e di diventare mamma, in qualunque modo”, ha concluso.

