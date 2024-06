Valeria Marini: “La mia amica Simonetta è sensitiva, ma non mi fa le carte”/ “Mi ha sempre dato consigli”

Valeria Marini, ospite a Porta a Porta, ha partecipato a una discussione su occulto ed esoterismo, ammettendo di avere anche lei una fedelissima sensitiva. “Innanzitutto, voglio sottolineare che io non credo nei maghi e non credo nelle carte. Io credo semplicemente che ci sono persone che hanno il cosiddetto sesto senso e che quindi hanno una sensibilità maggiore rispetto alla gente comune, tale per cui che possono darci qualcosa in più, parlandoci”, ha premesso.

È proprio una persona di questo tipo, a cui fa riferimento. “La mia migliore amica, Simonetta, fa le carte ad alcune persone, ma a me no. Anzi, mi mette sotto occhio e mi fa pregare. Io sono molto credente e so che la Chiesa non ammette questo genere di cose. La fede per me è la via della luce. Io ad esempio a Medjugorje mi sono liberata da una situazione complessa con la preghiera. Anche in questo caso c’entra, perché comunque uno si rivolge a una persona per sapere delle cose”, ha spiegato. Nonostante non si affidi ai tarocchi, la showgirl trae comunque beneficio da questa sensitiva.

Il rapporto tra Valeria Marini e la veggente Simonetta

Nel corso della trasmissione, Valeria Marini ha spiegato in cosa consistono i suoi incontri con Simonetta. “È una mia carissima amica e quando ci sono state delle situazioni molto difficili da affrontare, parlando e stando con lei, mi ha dato dei consigli. Ma senza carte, mi ha detto delle sue sensazioni. E ci ha azzeccato. Normalmente io mi rivolgo sempre a lei, ma ci sono anche persone che lo fanno solo in momenti di difficoltà”.

La showgirl tuttavia è consapevole che ci sono anche persone che compiono azioni simili in malafede. “Purtroppo si può incappare, questo bisogna dirlo, in persone che fanno finta di avere sensazioni e in realtà sono truffatori. Lei invece mi ha solo dato dei consigli che mi sono serviti. Non posso dire che non c’entri niente il fatto che sia veggente, per me essere veggente vuol dire avere una sensazione su una situazione della persona che ti sta chiedendo e darle un consiglio. Lei ha sempre fatto questo”, ha concluso.

