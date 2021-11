Gianna Scarpelli, ex moglie Carlo Verdone/ “Per amore dei figli, mi presi…”

Carlo Verdone, protagonista indiscusso del cinema italiano con decine di film entrati nella storia cinematografica, vive con discrezione la sua vita privata. L’attore e regista romano non ama parlare molto della propria famiglia, ma in alcune interviste ha fatto un’eccezione. Degli amori di Carlo Verdone non si hanno molte notizie. Tuttavia, una donna è stata particolarmente importante per lui. Stiamo parlando della moglie Giulia Scarpelli che è stata un vero pilastro nella vita di Verdone. I due sono stati sposati dal 1980 al 1996.

Sedici anni di vita insieme coronati dalla nascita di due figli, Giulia e Paolo che rappresentano il collante tra i due anche a distanza di anni dalla fine del matrimonio. Un rapporto importante che, ancora oggi, riempie una parte della vita del regista romano.

Come tutte le coppie, anche quella di Gianna Scarpelli e Carlo Verdone, quando il matrimonio è finito, ha dovuto affrontare delle piccole schermaglie. Con il tempo, però, la coppia è riuscita a mettere da parte i rancori e a costruire un rapporto sereno e amichevole trasmettendo la stessa serenità ai figli che oggi sono adulti.

“Gianna è stata accanto a mia madre negli ultimi giorni della sua malattia e lo stesso ha fatto con mio padre”, ha raccontato a Vanity Fair l’attore testimoniando come anche dopo la separazione, l’affetto e il rispetto non sono mai venuti meno. Ancora oggi, infatti, Gianna rappresenta una persona importante per Carlo Verdone.

