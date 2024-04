Mario e Rossana, chi sono genitori Carlo Verdone/ “Mia madre mi ha custodito, mio papà è stato un educatore”

Mario e Rossana, chi sono i genitori di Carlo Verdone: le parole dell’attore

Nella puntata in onda oggi di Da Noi… A ruota libera, sarà ospite Carlo Verdone. La vita privata dell’attore romano è sempre stata protetta da un alone di mistero, proprio per la sua riservatezza. L’interprete, però, ha spesso parlato dei suoi genitori: Mario Verdone e Rossana.

“Mio padre Mario è stato nel 1975 il primo professore di storia e critica del film in Italia. È lui che ha aperto la storia critica del film in Italia. Lui mi disse: “Carletto, questo è un mestiere difficile perché o sei nelle prime posizioni, ma se stai in basso è dura. Ne ho visti io di attori che non ci sono mai riusciti, è una vita di stenti, io non sono tanto d’accordo” ha dichiarato l’attore in occasione dell’incontro per la presentazione della serie tv Vita da Carlo 2.

Carlo Verdone il rapporto con i genitori Mario e Rossana: “Mia madre la donna più importante della mia vita”

Carlo Verdone, in occasione di un incontro per la presentazione della serie Vita da Carlo 2, ha parlato a lungo del rapporto con i genitori Mario e Rossana. Se il padre non era concorde alla sua carriera da attore, la madre lo ha sempre incoraggiato a seguire i suoi sogni.

“Mia madre è stata la donna più importante della mia vita. Mio padre mi ha dato la cultura, è stato un educatore, mia madre è stata la psicologa, la persona che più mi ha custodito, in qualche modo ha avuto sempre mille premure e mi ha passato molta della sua sensibilità, anche molta della sua ansia perché io all’inizio ero molto ansioso come persona e quindi per quello pensavo di non riuscirci a sfondare. Ero troppo emotivo in qualche modo. Ma alla fine aveva ragione lei e tutto quello che io ho fatto poi alla fine l’ho sempre dedicato a tutti e due perché devo tutto alla mia famiglia, ai miei genitori“.

