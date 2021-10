Gianna Scarpelli, ex moglie Carlo Verdone/ “Tra di noi un po’ di schermaglie, poi..”

Gianna Scarpelli è l’ex moglie del celebre attore comico Carlo Verdone. I due sono stati insieme per sedici anni, dal punto di vista sentimentale hanno vissuto alti e bassi e costruito una famiglia, con la nascita dei figli Giulia e Paolo. L’ex moglie non è mai stata particolarmente attratta dalle luci dei riflettori e anche quando faceva coppia fissa con Carlo Verdone ha sempre mantenuto un certo distacco, proteggendo la propria privacy.

Dopo la separazione dall’attore romano, Gianna è stata comunque vicino alla madre dell’ex marito nei suoi ultimi giorni di vita e lo stesso avrebbe fatto con il papà di Carlo. Nonostante la separazione, l’attore e la sua dolce metà sono rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei figli.

Gianna Scarpelli e Carlo Verdone, quando resta l’affetto

“All’inizio un po’ di schermaglie ci sono state. Ma ad un certo punto deve entrare in gioco il buon senso”, avrebbero confidato i due. Carlo Verdone e Gianna Scarpelli, così, hanno coltivato un profondo rispetto ed un affetto che si è protratto nel corso degli anni. Si potrebbe dire che, in certi momenti, Gianna Scarpelli e Carlo Verdone siano diventati amici. In una certa fase della sua vita, infatti, l’ex moglie avrebbe sostenuto l’attore, spronandolo a dedicarsi di più ai suoi ragazzi, piuttosto che a farsi travolgere dagli impegni lavorativi nel mondo dello spettacolo e della tv.

