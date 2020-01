GIANNI BELLENO, EX COMPAGNO ANNA OXA/ Escluso da Sanremo “senza un perché”

Gianni Belleno è l’uomo da cui Anna Oxa ha avuto i figli Qazim e Francesca, quest’ultima nata nel 1992. Belleno, fondatore e batterista dei New Trolls, è stato denunciato da lei nel 2009 per violazione degli obblighi di assistenza familiare. A seguito della condanna, avrebbe dovuto scontare sei mesi di reclusione e pagare cinquemila euro di risarcimento all’ex moglie e al figlio minore, allora quattordicenne, e venticinquemila euro alla figlia maggiorenne. Non si sa, attualmente, in che rapporto siano i due; oggi Belleno è impegnato col suo nuovo progetto musicale, Of New Trolls, il gruppo nato dalle ceneri dei New Trolls che hanno segnato in qualche modo la storia del rock italiano. Dopo l’esperienza di successo con i compagni di band Vittorio De Scalzi, Nico di Palo, Giorgio D’Adamo e Ricky Belloni tra il 1966 e il 1989, Belleno ha cercato più volte di riunire i ‘superstiti’ (o meglio, chi ha accettato il suo invito) sotto uno stesso nome. I New Trolls si sono lasciati e ripresi più volte, nel corso degli anni, auto definendosi prima I Grandi New Trolls, poi Il Mito New Trolls e infine La Leggenda New Trolls. Attualmente, il nome del complesso è Of New Trolls, scelto dopo un primo esperimento come Ut New Trolls. Un gruppo in continua evoluzione, insomma, che non cessa di stupire i fan ancora oggi, a distanza di cinquant’anni dalla sua fondazione.

Gianni Belleno e il ‘no’ di Baglioni a Sanremo

Il più grande rammarico di Gianni Belleno è quello di essere stato scartato, insieme a Nico Di Palo, dall’ultimo Festival di Sanremo. “Ho portato il brano Porte aperte alla commissione selezionatrice a Roma, lo hanno ascoltato e commentato positivamente, hanno detto che entro settembre-ottobre avrebbero fatto sapere. Nessuno ha chiamato, mai, ne ci è stato spiegato il perché dell’esclusione. Solo quando sono stati resi noti i nomi dei partecipanti a questa edizione di Sanremo abbiamo capito di non essere stati selezionati”. Si parla naturalmente dello scorso Festival, che ha visto Claudio Baglioni come direttore artistico: “Non mi sembre corretto, mi aspettavo che Baglioni ci chiamasse o almeno ci facesse chiamare. Io ho sempre rispetto verso i colleghi e ritengo che sarebbe doveroso averlo per tutti”. C’è da dire che il testo non era facile. Come raccontano ad Adnkronos, infatti, Belleno e Di Palo si erano messi in gioco con una canzone dal tema controverso: l’immigrazione. Per questo motivo, qualcuno ha avuto a dire che la posizione di Baglioni sulla questione fosse diversa dalla loro, ed ecco spiegato il perché dell’esclusione. Solo voci di corridoio, s’intende: “Nel testo non c’è solo l’immigrazione”, precisa Belleno, “parliamo anche del terremoto, della gente che non arriva alla fine del mese. Il tema della sicurezza c’è perché come questi è un tema reale. Il brano non è stato scritto per diventare una bandiera, non sono iscritto a nessun partito, semplicemente rispetta la realtà del paese”.

