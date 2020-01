Anna Oxa “Suicidio Franco Ciani? Fatico a crederci/ Morto ex marito “sapeva troppo…”

Ad intervenire in queste ore commentando la notizia della drammatica morte del musicista ed autore Franco Ciani è stata anche la sua ex moglie, Anna Oxa, alla quale è stato legato in matrimonio per oltre un decennio. E’ il quotidiano Corriere della Sera a rivelare le parole dell’artista che in merito ha detto: “Ho saputo che si è suicidato. Faccio fatica a credere a questo gesto, da parte di Ciani: sapeva molte cose, se fossi un familiare io approfondirei”. Con le sue poche parole la cantante di “E’ tutto un attimo” e “Tutti i brividi del mondo”, brani firmati proprio da Ciani, solleva il dubbio sulle reali cause del decesso del musicista – che fu anche suo produttore – trovato senza vita in un hotel a Fidenza in provincia di Parma, nella sera di giovedì scorso, 2 gennaio. In passato Ciani era stato travolto dai debiti di gioco. Nonostante avesse aperto una edicola a Viareggio, anche questa attività non aveva portato ai frutti sperati. A ciò si andrebbero ad aggiungere le delusioni in ambito musicale che potrebbero aver spinto l’uomo alla drammatica decisione di togliersi la vita.

ANNA OXA, MATRIMONIO CON FRANCO CIANI: DECLINO DEL MUSICISTA

Anna Oxa deve molto al suo ex marito Franco Ciani, trovato senza vita nei giorni scorsi. Come scrive Mario Luzzatto Fegiz per il Corriere della Sera, lo stesso Ciani, classe 1957, rinunciò alla sua intera carriera di musicista ed autore per dedicarsi interamente alla donna che sposò nel 1982 e con la quale rimase insieme per oltre 10 anni, fino ai primi anni Novanta. Anche il look della celebre artista di origini albanesi e che da tempo vive in Svizzera, fu deciso nei minimi dettagli da Franco Ciani. Ciani fu anche l’artefice del brano “Ti lascerò”, cantato dalla coppia Anna Oxa e Fausto Leali e che vinse il Festival di Sanremo nel 1989. L’anno prima la Oxa aveva portato sul palco del Festival la canzone “Quando nasce un amore”, anche quella scritta dall’uomo che all’epoca era ancora suo marito. Ciani ebbe un ruolo fondamentale nella vita di Anna Oxa, al punto che fu proprio lui a presentarla a Gianni Belleno, dal quale la cantante ebbe due figli. Quando il loro matrimonio giunse al capolinea, però, per l’autore e produttore iniziò un periodo di declino. Successivamente sposò la pornostar conosciuta con il nome d’arte “Venere bianca” (Manuela Falorni) ma furono i debiti a contribuire alla sua crisi personale al punto da vedersi pignorare i diritti Siae sulle sue canzoni di maggiore successo.

