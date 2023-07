Gianni Boncompagni com’è morto e flirt/ “Ha avuto storie con Isabella Ferrari, Claudia Gerini e altre”

Gianni Boncompagni e i numerosi flirt: il racconto della terza figlia

Gianni Boncompagni è un autore storico della televisione italiana; a lui si devono programmi quali: Alto gradimento, Bandiera gialla, Pronto, Raffaella?, Domenica In, Non è la Rai, Carramba. L’autore televisivo era noto, però, anche per i suoi numerosi flirt con giovani donne del mondo dello spettacolo.

A parlarne ai microfoni del Corriere della Sera, la figlia Barbara: “Su questo, era un po’ vanitoso. Ha avuto storie con Isabella Ferrari, Claudia Gerini e altre giovanissime. Ma dopo, quando queste ex dovevano prendere decisioni importanti, tipo comprare casa, chiamavano lui: diventava come un padre per loro. Era paterno anche con quelle con cui ha solo lavorato. Negli anni, tante mi hanno raccontato che lui raccomandava sempre di studiare. A noi figlie, invece, ha detto sempre il contrario: io volevo fare l’università a Parigi e lui: ma no, vieni con me, facciamo un programma“.

Gianni Boncompagni com’è morto: ha combattuto contro una lunga malattia

L’apprezzato genio televisivo è scomparso il 16 aprile 2017, dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Ad annunciarne la morte le figlie Claudia, Paola e Barbara: “Dopo una lunga vita fortunata, circondato dalla famiglia e dagli amici se n’è andato papà, uomo dai molti talenti e padre indimenticabile”.

Ai microfoni del Corriere della sera la terza figlia di Boncompagni, Barbara, ricordava il periodo buio della malattia del padre: “Papà è diventato tenero; giocava coi nipoti, scherzava con noi sorelle. Siccome era un accumulatore seriale e aveva comprato una casa solo perché stava vicino all’Ikea, solo per arredarla, io gli dicevo: “quando vuoi, la camera ardente te la faccio all’Ikea. Se sapeva di essere alla fine? Non si sa mai quando il paziente sa o non sa. Gli abbiamo messo vicino delle infermiere giovani e carine, abbiamo fatto proprio i casting”.

