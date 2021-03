Gianni Boncompagni, ex fidanzato Claudia Gerini/ Lei 18 anni e lui 58 anni, confessa:”Oggi ci arresterebbero”

Gianni Boncompagni in passato ha avuto una relazione con Claudia Gerini, l’attrice e showgirl che ha cominciato la sua carriera in tv proprio nel programma “Primadonna” ideato e diretto dal Pigmalione. Tra una registrazione e l’altra è scattata la scintilla tra i due nonostante l’enorme differenza di età visto che Claudia aveva soli 18 anni e lui ben 58 anni.

A distanza di anni l’attrice ha parlato dalle pagine del settimanale Oggi della sua relazione con Boncompagni così: “capisco che, vista ora e vista da fuori, sembri una relazione scabrosa. Oggi ci arresterebbero, Gianni me lo diceva spesso: “Siamo due pazzi”. Una relazione che la Gerini ricorda ancora oggi con grande affetto: “nonostante l’enorme differenza di età, era una relazione alla pari…E non c’era alcun tipo di corruzione, non ho avuto niente in cambio, nulla di materiale”. Un rapporto importante quello costruito con il regista, paroliere e autore televisivo con cui ha lavorato anche nel programma cult Non è la Rai: “lui mi ha insegnato ad essere curiosa, a leggere libri, a viaggiare, a fregarmene delle cose che non contano”.

Gianni Boncompagni e Claudia Gerini: “non era una relazione scabrosa”

Gianni Boncompagni è conosciuto non solo per essere stato un conduttore radiofonico, paroliere, autore televisivo, compositore e regista televisivo, ma anche per le sue storie d’amore. Da quella con Raffaella Carrà a quella con Claudia Gerini conosciuta quando aveva soli 18 anni. L’attrice parlando proprio del grande genio del piccolo schermo ha detto: “noi ci siamo conosciuti professionalmente, poi nel tempo è rimasto un grande rapporto di affetto e non di lavoro, perché poi io e Gianni non abbiamo mai lavorato tanto insieme. Anche perché io volevo fare il cinema… Lui mi diceva: ‘Tu in televisione spacchi tutto, devi fare tv, sai fare tutto’… Mi incoraggiava. Poi nel tempo io ho seguito la mia strada, però siamo rimasti sempre molto molto amici. Gianni mi ha insegnato tante cose, proprio di vita”.

