Gianni Brezza marito Loretta Goggi/ “All’inizio stava sulle sue, poi lo sentì dire..”

Gianni Brezza è stato per Loretta Goggi l’amore più grande della sua vita. I due si conobbero dietro le quinte di Fantastico. Era il 1979 e lei cercava un partner, ma a livello professionale. «Avevo bisogno di un ballerino alto e con una fisicità importante. Gli autori pensarono a Gianni che però aveva lasciato e faceva lo skipper», ha raccontato l’attrice e imitatrice da Raffaella Carrà nel programma tv “A raccontare comincia tu”. E ha svelato qualche retroscena. Come la reazione del coreografo quando la vide da lontano. «Chi è la squinzia che devo far ballare adesso?», chiese Gianni Brezza. Infatti lei non sapeva ballare, quindi ha dovuto studiare. Lui però le ripeteva: «Studia canto, ballo è inutile». I due sono rimasti insieme fino al 2011, fino alla sua morte. Un grande dolore per Loretta Goggi, che in tv ha ricordato anche i tanti momenti felici vissuti insieme al marito. Come quelli da marito e moglie. «All’inizio volevo sposarmi per la mia famiglia. Dopo 29 anni di fidanzamento, non mi sembrava più importante».

GIANNI BREZZA, MARITO LORETTA GOGGI “ALL’INIZIO STAVA SULLE SUE POI…”

Solo dopo le nozze Loretta Goggi fece mettere la targa sulla porta di casa. «Ci scrissi “Brezza”, non “Brezza-Goggi”. Quando una è geisha è geisha, non è che fa finta». Quando parla dell’amore per Gianni Brezza lo fa con estrema dolcezza. E a proposito del loro primo incontro ricorda: «La coreografa mi indicò come la primadonna, ma lui stava sulle sue». Ma durante un ballettò lo sentì dire: «Ha due gambe nemmeno tanto belle, due occhi nemmeno tanto grandi, ma perché mi piace tanto così». Una sera l’accompagnò a casa e si misero a parlare. «Mi chiede se ho una storia, io dico di sì, lui apre lo sportello e mi intima di scendere “io non divido la mia donna con nessuno”». E così la lasciò a piedi. «Non ci parlammo per un sacco di tempo». Ma Loretta Goggi si intestardì e infatti dopo 29 anni si sposarono. «Per lui ero una tacca sulla carlinga dell’aereo, per me non è mai stata così». Ma ha dovuto vivere anche il dolore per la morte di Gianni Brezza, sopraggiunta per le complicanze di un tumore al colon. Non è mai sparito, così come l’amore.

