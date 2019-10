Gianni Brezza/ Come è morto il marito di Loretta Goggi 8 anni fa?

Gianni Brezza è stato il grande amore di Loretta Goggi, che ancora adesso non riesce a digerire la sua scomparsa. Il regista e ballerino è morto ormai otto anni fa per via di alcune complicanze causate dal tumore che lo ha aveva colpito. “Era un uomo al quale era impossibile dire no. Era stato quattro anni in Marina ed era militaresco anche nei rapporti con le persone”, dice la moglie a Il Corriere della Sera. Il suo compagno di vita faceva infatti qualsiasi cosa pur di assumersi ogni responsabilità e toglierla dalle sue spalle: “Era riposante affidarmi a lui ed essere la sua geisha”. Un rapporto idilliaco? Per certi versi sì, anche se le liti non mancavano di certo, anzi si verificavano quasi ogni giorno. Brezza nutriva anche una profonda gelosia nei confronti di Loretta, tanto che negli ultimi anni le aveva richiesto di indossare solo tailleur con pantalone e di chiamarlo non appena finiva i concerti oppure saliva o scendeva dal taxi che la riaccompagnava in hotel. Una passione bruciante però quella della coppia, fin da quando l’artista aveva 29 anni e lui 41. Sposato e con tre figli, intuiranno subito di non poter vivere liberamente il loro amore. “Abbiamo sofferto tanto”, aggiunge la Goggi, “perchè non volevamo distruggere una famiglia o io dare un dispiacere ai miei. Dopo non abbiamo avuto figli per aspettare che i suoi crescessero e poi non ne sono arrivati”.

Gianni Brezza, una morte che ha sconvolto la moglie Loretta Goggi

La morte di Gianni Brezza riecheggia ancora nella vita della moglie Loretta Goggi, che amava tutto del regista e coreografo. Anche la sua forte possessività, tanto che non sentiva nemmeno il bisogno di andare fuori con le amiche. Nemmeno per guardare un film al cinema o per fare dello shopping. “Ero passata da vivere con papà a vivere con Gianni”, confessa a La Repubblica, “non avevo mai saputo se mi piacesse alzarmi presto o tardi o cosa mi sarebbe piaciuto fare senza chiedere all’uomo che avevo vicino”. Il dolore per la sua scomparsa sarà così grande che Loretta non proverà interesse per niente, nè per mangiare nè per lavorare. “La morte ha portato Gianni Brezza lontano dai teleschermi, non da me. Noi stiamo insieme”, dirà a Domenica In, sicura che quei 30 anni di convivenza e le nozze durate 10 anni non potranno mai finire. “Sono contenta di non aver sbagliato, ho capito che era l’uomo per me”, aggiunge nel salotto di Mara Venier. Oggi, giovedì 31 ottobre 2019, Loretta Goggi sarà ospite di A raccontare comincia tu, dove parlerà anche del suo grande amore per Gianni. A lui deve tutto, anche la sua natura responsabile, disciplinata e secchiona. Un’eredità ricevuta dal padre, il primo a credere nelle sue doti canore. Del suo grande amore invece ricorda il primo flirt: “Una delle cose più belle che ha fatto è che mi ha chiesto di uscire un giorno, andiamo in giro per Milano e inizia a chiedermi se avessi una storia. Io gli ho risposto: ‘Ho una storia che non ho chiuso come vorrei’. E lui ha fermato l’auto, ha aperto lo sportello e mi ha lasciato per la strada: ‘Io se una donna non posso averla tutta per me, non la voglio’. Gianni mi ha insegnato a prendermi in giro, mi ha dato una vita di spensieratezza. Come si sopravvive alla scomparsa dell’uomo che ami? Con la fede, chi ce l’ha ha una possibilità di farcela. Poi la mia famiglia mi è stata vicino. Io penso che a casa lui ci sia. Lo sento”.

