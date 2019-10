Loretta Goggi/ “Dopo Gianni Brezza mi metto alla prova… da sola” (La Vita in Diretta)

Loretta Goggi ospite oggi de La vita in diretta. Tra i volti più amati della tv, reduce dal suo recente compleanno della scorsa domejica, si è raccontata al pubblico del pomeriggio di Raiuno al cospetto del padrone di casa Alberto Matano, parlando del suo momento molto importante che sta vivendo. Per lei, infatti, si tratta di un periodo particolarmente fortunato non solo sul piano professionale ma anche personale. “E’ un momento particolare perchè sto tornando al primo amore che era la recitazione, neppure il primo amore”, ha esordito. “Mi sono ritrovata a recitare, avevo 10 anni forse neppure. Tornare a recitare era per me un punto di orgoglio perchè quando recitavo dicevano che non potevo cantare, quando cantavo dicevano che non potevo fare le imitazioni…”. Da domani la vedremo nuovamente sul grande schermo ed in merito ha commentato: “a questa età mi diverte fare i ruoli da anziana, quella che sono. Ma se a Miss mondo non mi vogliono, allora faccio la nonna, la mamma, la suocera, la zia…”, ha commentato con la sua consueta ironia che la contraddistingue.

LORETTA GOGGI, “LA NUOVA FASE DELLA MIA VITA”

Lorella Goggi ha ammesso di aver faticato molto ad imporsi come cantante ma adesso, scherza, “quando mettono la canzone ‘Maledetta primavera’ dico sempre ma menomale che c’è stata! Sono felice, sono i miei biglietti da visita”, dice, riferendosi ai suoi successi musicali. La stessa in una recente intervista al Corriere della Sera ha ammesso di essere entrata in una nuova fase della sua vita. “Mi sono dovuta fare delle domande, sono uscita da casa dei genitori e sono andata a vivere da Gianni Brezza, non c’è stato uno spazio intermedio ed ora mi sto mettendo alla prova perchè sono sola”, ha dichiarato. Parlando delle imitazioni di cui lei è grande professionista, la Goggi ha commentato: “Mi sono ritrovata a farle all’improvviso, poi è diventata la mia professione e mi è rimasta addosso questa etichetta, come avviene sempre in Italia per tutto”. Infine, in merito alla possibilità di poter tornare indietro nel tempo così come racconta il film di cui è protagonista, la giurata di Tale e Quale Show ha commentato: “Non vorrei mai tornare indietro perchè purtroppo la vita bisogna viverla tutta. La sofferenza ti fa capire anche la felicità, questa vita occorre viversela tutta, nel bene e nel male”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA