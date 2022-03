Gianni Cavina, morto attore cult di Pupi Avati/ Antonio Avati “Rai lo ricordi con…”

È morto Gianni Cavina, 81 anni, attore noto al pubblico cinematografico e televisivo per avere recitato in alcune pellicole e fiction Rai di successo, come “Atelier Fontana – Le sorelle della moda” e “Una grande famiglia”, in cui vestiva i panni dell’imprenditore Ernesto Rengoni, marito di Stefania Sandrelli. Come si apprende dalle informazioni attualmente disponibili, l’uomo era malato da tempo ed è spirato nella sua Bologna. Il decesso sarebbe avvenuto ieri, venerdì 25 marzo 2022 e a dare il triste annuncio è stato Antonio Avati, fratello di Pupi, produttore e sceneggiatore.

“Purtroppo la moglie di Gianni, all’alba di oggi, ci ha dato questa tristissima notizia. Gianni era già malato, ma aveva affrontato con grande forza anche le riprese di ‘Dante’, dove interpreta il notaio Pietro Giardino. Era un attore eclettico, capace di passare dalle parti più comiche ed esagerate, come quelle che interpretò nei nostri primi film, a ruoli molto sentiti e importanti, che ha portato nei nostri film ma anche in quelli di altri importanti registi, da Luigi Comencini a Marco Bellocchio”. L’auspicio di Avati è che da parte della Rai possa essere decisa la messa in onda de “Il signor Diavolo”, film del 2019, per omaggiarlo.

GIANNI CAVINA È MORTO: NEL 1997 VINSE IL NASTRO D’ARGENTO

Grazie a Pupi Avati, Gianni Cavina vinse nel 1997 un Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista per il film “Festival”. Leggendo la sua biografia, è impossibile non sottolineare che tra gli anni Settanta e Novanta, l’interprete felsineo partecipò a diversi prodotti televisivi, molti dei quali diretti da Pupi Avati, come “Jazz Band”, “Cinema!!!” e “Dancing Paradise”, e altre miniserie e film per la tv, tra cui “Il mulino del Po”, “Una lepre con la faccia di bambina”, “La vita leggendaria di Ernest Hemingway”, “Appuntamento a Trieste” e “L’ispettore Sarti”.

Il sodalizio con Pupi Avati proseguì anche col documentario “Accadde a Bologna” e col programma “Hamburger Serenade”. Gianni Cavina prese parte ad alcuni spot pubblicitari, come quelli per “4 Salti in Padella Findus”, tra il 2000 e il 2001 e ambientati nell’Olimpo.











