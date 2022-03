Diretta Promitheas Virtus Bologna/ Streaming video tv: contro l’ultima (Eurocup)

DIRETTA PROMITHEAS VIRTUS BOLOGNA: PER IL RILANCIO!

Promitheas Virtus Bologna, partita in diretta dalla Dimitris Tofalos Arena di Patrasso, si gioca alle ore 18:15 di mercoledì 23 marzo: siamo nella 16^ giornata del gruppo B di basket Eurocup 2021-2022. Con la vittoria ottenuta nel derby contro Venezia, ma soprattutto i risultati dagli altri campi, la Segafredo ha già centrato aritmeticamente la qualificazione agli ottavi di finale; ora però vuole provare a migliorare la sua situazione di classifica (attualmente quinto posto) per avere fattore campo e impegno sulla carta più abbordabile nella sfida secca, e ovviamente poi Sergio Scariolo dovrà anche sfruttare queste partite per amalgamare il gruppo.

La Virtus Bologna in Eurocup arriva da una sconfitta casalinga, quella maturata contro l’Olimpia Lubiana: gli sloveni sono in grande forma, ma ancora una volta la Segafredo ha mostrato le sue fragilità contro squadre di classifica superiore – Lubiana adesso lo è – ed è fin troppo evidente che questo sia un aspetto da migliorare se si vuole realmente arrivare in fondo alla competizione, vincerla e intanto guadagnare l’accesso alla prossima Eurolega. Tra poco saremo in campo per la diretta di Promitheas Virtus Bologna: aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che ci saranno portati da questo match.

DIRETTA PROMITHEAS VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Promitheas Virtus Bologna verrà trasmessa su Sky Sport Uno: sappiamo bene che le partite di Eurocup che riguardano le squadre italiane sono fornite dalla televisione satellitare e dunque, per questo match, l’appuntamento è sul canale 201 del decoder, ovviamente visione riservata agli abbonati che potranno usufruire dell’alternativa con la diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo euroleaguebasketball.net/eurocup, fornirà tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA PROMITHEAS VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Promitheas Virtus Bologna dobbiamo anche riferire della situazione dei greci: reduci da due sconfitte, una delle quali contro l’Olimpia Lubiana, occupano l’ultima posizione nel gruppo B di Eurocup avendo vinto appena 4 gare, e di conseguenza sono sostanzialmente eliminati a meno di un miracolo, che vorrebbe dire vincere sempre e sperare che né Bursaspor né Bourg en Bresse muovano la loro classifica. Insomma, per il Promitheas altre campagne internazionali erano andate decisamente meglio; intanto però noi dobbiamo guardare in casa delle V nere, la squadra di Sergio Scariolo domenica ha battuto Venezia anche in campionato e ha così agganciato il primo posto approfittando della sconfitta di Milano a Brescia.

In Eurocup però la situazione non è così rosea: certo gli ottavi sono stati archiviati ma la Virtus Bologna, certamente anche a causa degli infortuni e dei tanti cambi nel roster, sembra ancora essere una squadra che fatica a esprimere il suo reale potenziale contro avversarie di pari livello o anche superiori, come appunto dimostra il pessimo bilancio contro di esse. La strada è lunga, ma è chiaro che ci sia preoccupazione per la nuova formula di un torneo che lascia poco margine di errore, dunque si tratterà intanto di vincere alla Dimitris Tofalos Arena e poi sperare di chiudere al meglio il gruppo B, ideale trampolino di lancio per quello che verrà in seguito…











