GIANNI IPPOLITI AGGREDITO A ROMA IN PIENA NOTTE

Momenti di paura per Gianni Ippoliti, vittima di un’aggressione in centro a Roma e poi finito in ospedale. La vicenda risale alla notte tra sabato e domenica, quando il noto conduttore televisivo si trovava in via dei Prefetti, quindi nel centro della capitale. Erano le quattro di mattina e non c’era nessuno in strada: all’improvviso è sbucato un furgone guidato da un uomo.

Il Messaggero riferisce che c’è stata una lite tra Ippoliti e l’uomo alla guida del furgone: quest’ultimo sarebbe sceso dal mezzo e si sarebbe scontrato con il conduttore, colpendolo con un pugno in pieno volto che lo ha scaraventato su un’auto che era in sosta. Inoltre, si parla anche di offese. Pare che il diverbio sia legato a un parcheggio.

Al momento non è nota l’identità dell’aggressore: Ippoliti è riuscito a vedere bene il mezzo, ma parzialmente la targa, essendo stordito e spaventato, poi ha chiamato i soccorsi, che sono accorsi rapidamente e lo hanno portato in ospedale per i controlli del caso. Quindi, resta da capire se si riuscirà a risalire all’identità dell’automobilista.

ROMA, CACCIA ALL’AGGRESSORE DI GIANNI IPPOLITI

“Non ne voglio parlare“, le parole riportate da Il Messaggero di Gianni Ippoliti dopo l’aggressione. Il conduttore e autore tv si è limitato a spiegare che ha bisogno anche di metabolizzare ciò che è accaduto, ma la priorità per lui è riposare e riprendersi, poi avrà modo di ripensare all’accaduto e di provare a capire chi è l’automobilista che lo ha preso a pugni.

Nella vicenda è stata coinvolta la polizia, che sta infatti provando a individuare il proprietario del furgone proprio per capire chi è che è aggredito Ippoliti. Questi, dopo questa disavventura, il conduttore è stato condotto in ospedale, nello specifico a quello Santo Spirito, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Maggiore invece la paura per l’accaduto, oltre che lo sconcerto per l’aggressione avvenuta in pieno centro a Roma.