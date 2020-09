GIANNI IPPOLITI/ “Una volta mi affibbiarono flirt con Stefania Sandrelli…”

C’è anche Gianni Ippoliti, nel cast della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci al via questa sera con un’importante novità: sì, proprio l’anti-giuria. Nell’anti-giuria, insieme a Ippoliti, anche l’Ambasciatrice del Pubblico Rossella Erra e il politico Antonio Razzi, per un terzetto assolutamente inedito e che di sicuro regalerà commenti e spunti divertentissimi. Questo almeno per quanto riguarda Gianni, che – di professione – è proprio un ‘umorista’. La sua verve comica viene fuori sia quando conduce che quando – per esempio – lavora per il cinema. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo il cortometraggio su Mark Caltagirone, il fidanzato fittizio di Pamela Prati che l’anno scorso catalizzò l’attenzione dei media per oltre sette mesi. Il caso Prati ci dice “che è nato un nuovo genere televisivo, ovvero quello basato su una notizia falsa”. Questo il suo pensiero di ‘maestro della satira di costume’ illustrato in un’intervista del settembre 2019 a Today: “Dal punto di vista della comunicazione è un fatto molto importante, perché può essere considerata la naturale conseguenza del boom delle fake news online. Non si tratta più dell’esistenza di una fake news che viene ripresa, pubblicata e cancellata in un giorno”.

Gianni Ippoliti e le contraddizioni della stampa rosa

Con quel film, Gianni Ippoliti ha scatenato la prevedibile reazione di Pamela Prati, che gli ha fatto recapitare una bella diffida. Ma c’è qualcun altro che – di fronte ai suoi commenti piccati – si è arrabbiato sul serio? “No”, considera lui, “perché io mi diverto a punteggiare la lettura dei magazine di cronaca rosa attraverso mie considerazioni su alcune contraddizioni”. Per esempio: “Come saprete, molti giornali adesso non comprano più le foto, ma le prendono dai Social Network. Quindi, spesso, se c’è una coppia che ha fatto pace, si titola ‘Hanno fatto pace’, ma poi si attira l’attenzione del lettore mettendo una foto in cui i due hanno l’espressione contrita. E così uno resta spiazzato”.

La vita privata di Gianni Ippoliti

Negli ultimi tempi, insomma, Gianni Ippoliti scava molto nella vita privata dei suoi colleghi vip. Ma della sua non si sa nulla: una volta sola, quand’era ancora giovane, provarono ad affibbiargli una partner: “Stefania Sandrelli. Era il 1976. Mi fece una foto Rino Barillari (il re dei paparazzi, ndr) all’uscita o all’entrata di un locale a Roma. Uscì un titolo ‘il misterioso playboy insieme a Stefania Sandrelli’”. Inevitabile la battuta, quando l’intervistatore constata che allora era ‘all’inizio della sua carriera’: “No, era la fine (ride, ndr)”. L’appuntamento con Ippoliti e gli altri è per stasera alle 20.35 su Rai1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA