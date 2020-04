Gianni Morandi cambia lavoro?/ Diventa sbucciapiselli “è quello che mi riesce meglio”

Pubblicità

Gianni Morandi continua ad essere il divo dei social e anche oggi i suoi fan hanno il loro bel da fare per via del nuovo scatto postato su Instagram ma niente ha a che vedere con la sua amata Anna. Non ci sono dediche romantiche e nemmeno pensieri su vecchi amici o gli italiani in difficoltà in questo momento, la foto che posta è solare non solo nei colori ma anche nel sorriso che ha indossato come il suo accessorio migliore, e poi? Poco sotto ecco le sue grandi mani pronte e sbucciare i piselli ma cosa c’è di tanto eclatante? Ovvio, l’hashtag usato per postare la foto al grido di #sbucciapiselli lasciando intendere che sia questa la sua nuova professione e, comunque, come lui stesso scrive “Quello che gli riesce meglio”.

GIANNI MORANDI SI CALA NEI PANNI DI “SBUCCIAPISELLI”, COME HA REAGITO IL SUO PUBBLICO?

A questo punto i doppi sensi si sprecano sui social e tra i commenti dei fan che hanno risposto a Gianni Morandi e al suo: “Questo è il lavoro che mi riesce meglio…

#sbucciarepiselli“. In molti si sono divertiti a pensarlo pronto a preparare la cena notando che torna spesso a sbucciare piselli, altri ancora scrivono: “Ciao Gianni !sei ritornato a sbucciare i piselli ?😢Povero !😃😃Stasera risotto?”, e altri ancora indagano addirittura sulla datazione della foto che potrebbe essere dell’anno scorso visto che quest’anno è ancora presto per i piselli. A quanto pare basta un piccolo scatto di Gianni Morandi per creare un vero e proprio casotto, come finirà la storia dei piselli? Lo scopriremo nel prossimo capitolo.

Ecco di seguito il post di Gianni Morandi:





