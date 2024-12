Gianni Morandi, chi è il cantante: “Temo la morte e la sofferenza”

Tra gli ospiti più attesi di La cena di Natale su Rai1 troveremo il grande Gianni Morandi, uno dei cantanti italiani più amati di tutti i tempi, capace di unire anche diverse generazioni grazie alla sua musica. L’artista, che abbiamo visto tre volte negli ultimi anni al Festival di Sanremo, una come cantante e le altre due come co-conduttore e poi ospite, ha raccontato nel corso di una intervista concessa al Corriere della sera le sue paure, aprendo il cuore:

“Temo il morire, la malattia, la sofferenza, però so già quale canzone passerà in tv il giorno della mia morte, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” ha svelato Gianni Morandi lasciando una nota di amarezza nei cuori dei suoi fan che ovviamente sperano ciò accada in un giorno quanto più lontano possibile.

Gianni Morandi e il grande successo riscosso: “Non potevo uscire di casa”

Dagli anni ’60 in poi la vita di Gianni Morandi è stata un vero e proprio altalena di emozioni, con il cantautore di Monghidoro che ha vissuto più fasi di grande successo nel corso della sua vita. La prima botta di successo è arrivata proprio nei primi anni ’60, quando Gianni Morandi si è ritrovato a fare i conti con una popolarità improvvisa: “Non me ne resi neppure conto, negli anni 60 non potevo più andare in giro, si formavano blocchi stradali”.

E per Gianni Morandi si trattava solamente dell’inizio, con una carriera straordinaria da showman e non solo cantante, culminata con la vittoria del Festival di Sanremo nel 1987 insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri. Ripartito dopo anni bui, il cantante è sempre riuscito a ritirarsi su, fino al successo degli ultimi anni, arrivato a toccare le nuove generazioni, che hanno notato anche la simpatia e la bontà dell’uomo ancora prima del grande artista.

