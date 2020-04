Gianni Morandi con la mascherina “egoista”/ Foto, il web attacca: “Così non va bene!”

È bastata una foto postata su Instagram da Gianni Morandi per scatenare contro il cantante un bel po’ di critiche. Nello scatto in questione Morandi sta uscendo di casa e porta, come la legge impone in questa pandemia, una mascherina protettiva. Alcuni dei tantissimi follower del cantante si sono però accorti che quella usata dal cantante non è la mascherina che protegge sia colui che la porta che gli altri, bensì quella denominata da molti “egoista”, che protegge solo se stessi. “Abituiamoci a vederci tutti così” ha scritto Morandi a corredo della foto postata che ha scatenato i commenti di tanti utenti infuriati dall’errore del cantante. “Gianni questa mascherina non va bene…devi usare quelle senza valvola. Proteggono te e gli altri. Questa protegge solo te. Pensaci.” ha scritto allora un utente, avvertendolo.

Pioggia di critiche per Gianni Morandi e la sua mascherina

Ma a questo sono susseguiti molti altri commenti da parte dei follower del noto protagonista dell’Isola di Pietro. Eccone alcuni: “hai la mascherina egoista. Dobbiamo usare tutti quella “furba” (che evita la diffusione del virus)”; e ancora “Gianni la mascherina senza filtro perché questa protegge solo te , se sei positivo col filtro puoi contagiare gli altri ok?”; “Pensa anche agli altri….cambia la mascherina”; e c’è anche chi ha trovato un altro errore del cantante “Ok la mascherina, che poi non è quella giusta, ma guanti e occhiali dove sono?” Al momento Gianni Morandi non ha replicato alle critiche e agli appunti arrivati dal web ma potrebbe provvedere molto presto.





