Gianni Morandi: “Dall’incidente a Sanremo, mai arrendersi”/ “Ho portato dottoressa”

Gianni Morandi, a pochi mesi dall’incidente domestico in cui si è ustionato parte del corpo, approda al Festival di Sanremo 2022: “Mai arrendersi”, questo il messaggio lanciato nel corso della puntata di La vita in diretta in cui è stato ospite poco prima dell’inizio della kermesse ligure. “Ho ancora i segni dell’incidente che ho avuto. Stare qui è fantastico perché è come ricominciare un’altra volta. E’ come ripartire. L’emozione della gara, dell’esibizione, è troppo forte. Il palcoscenico dell’Ariston credo che sia uno dei più importanti al mondo”, ha ammesso.

Il cantante inoltre ha rivelato di avere portato con sé un medico che si occuperà della cura della sua mano, che non è ancora guarita del tutto: “Ho portato, con me, una dottoressa che mi cura quotidianamente. La mano non può essere abbandonata. Quando sono caduto in quel fuoco ho passato un momento terribile. Qualche giorno dopo mi sono reso conto che mi ero salvato, che avevo salvato la pelle, la faccia. Qualcuno mi aveva guardato dal cielo”, ha aggiunto.

Gianni Morandi: “Dall’incidente a Sanremo, mai arrendersi”. La fortuna del cantante

Gianni Morandi è sopravvissuto all’incidente domestico e per questo motivo non può che essere grato al destino, oltre che ovviamente ai medici: “Ritengo di essere stato fortunato tutto sommato nella disgrazia. Se questo è un messaggio non bisogna abbattersi, bisogna crederci. Questo incidente mi ha portato, di fatto, a Sanremo”, ha aggiunto nel corso dell’ospitata a La vita in diretta.

Dalle fiamme, dunque, al palco dell’Ariston, adesso è pronto a tornare a fare ciò che più ama: cantare. Il pubblico non vede l’ora di ascoltare la sua “Apri tutte le porte”, un brano scritto da Jovanotti che vuole portare un messaggio di speranza, sottolineando che si può uscire dal buio nei momenti di difficoltà. Il riferimento è ai tempi attuali come la pandemia di Covid-19, ma anche al dramma vissuto personalmente nel recente passato.

