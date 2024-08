Laura Efrikian è stata la prima moglie di Gianni Morandi, che oggi è felicemente fidanzato con la sua Anna. Non tutti però conoscono la primissima consorte, che a quanto pare, negli anni ’60 faceva strage di cuori. Attrice talentuosa, ha lasciato presto la sua carriera dopo aver conosciuto Gianni Morandi, elemento che poi ha contribuito alla fine del matrimonio a fine anni ’70. Chi era Laura Efrikian? In una sincera intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex moglie di Gianni Morandi ha parlato del rapporto con il cantante e di come sia cambiata la sua vita dopo quel fatidico matrimonio.

La Efrikian e Gianni Morandi si sono conosciuti sul set di un film, o meglio, un “musicarello”, come venivano chiamati ai tempi i film musical degli anni ’60. Gianni Morandi era senza dubbio la star del momento, e aveva da poco pubblicato la meravigliosa hit “In ginocchio da te”. E proprio su quel set, Laura Efrikian che conquistava tutti in quel periodo, ha fatto breccia anche nel cuore del suo futuro marito Gianni Morandi. Dalla loro storia d’amore sono nati la figlia Marianna e il figlio Marco. Laura Efrikian ha dichiarato che tra di loro c’è stato un colpo di fulmine. Insomma, è stato davvero un amore a prima vista: “Dopo l’ultima scena fuggimmo insieme. E pensare che quel film non lo volevo fare” ha dichiarato Laura, che nella sua carriera è stata anche una “signorina buonasera”.

La casa discografica di lui, però, si era opposta alla storia d’amore: Gianni Morandi era all’apice della sua carriera, e stava guadagnando tanta fama e denaro. La casa discografica RCA era terrorizzata che la nuova liaison potesse distrarlo dal lavoro e fargli quindi perdere i fan. Lui, però, innamoratissimo aveva risposto: “Io Laura la sposo, che vi piaccia o no”. Ma perché Gianni e Morandi e Laura Efrikian si sono lasciati? Il divorzio è avvenuto per il troppo lavoro di lui. Inevitabilmente, l’attrice, aveva deciso di non proseguire con la sua carriera per stare accanto al marito e seguirlo in tour.

Nel tempo, però, questo si è rivelato deleterio, dato che per lei “cantare era un mestiere transitorio”. “La sua vita era assolutamente assorbita dal lavoro” dice Laura Efrikian, confessando che Morandi non lasciava spazio ad altro oltre il lavoro. Oggi, l’ex attrice si dedica alla scrittura e alla pittura: “Con i miei piatti decorati, venduti all’iperbolica cifra di 25 euro, finanzio i miei progetti”. Insomma, Laura non ha mai ripreso a recitare, ma si è data alle sue passioni e alla beneficienza: da Trent’anni si occupa di fare del bene in Africa.