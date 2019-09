Gianni Morandi e i dubbi sul governo Conte/ “Riusciranno a fare qualcosa di buono?”

Il nuovo governo italiano è stato formato, eppure di perplessità ce ne sono davvero tante. Lo rende chiaro il web e, in particolar modo, i social, dove molti si dicono scontenti e dubbiosi. Anche Gianni Morandi ha affidato una riflessione sul nuovo governo al suo seguitissimo profilo Instagram. In una foto, come sempre scattata dalla sua compagna Anna Dan, il noto cantante si mostra con un completino con maglia gialla e pantaloncini rossi. Due colori non presi a caso e che fanno da spunto alla sua didascalia. Infatti si legge: “Giallo e rosso, i colori del momento. – esordisce Morandi, che poi si chiede (non senza un pizzico di sarcasmo) – Riusciranno i nostri eroi a fare qualcosa di buono per gli italiani🇮🇹 ?Staremo a vedere… #governoconte #contebis”

Gianni Morandi stuzzica sul nuovo governo: la reazione del web

Gianni Morandi non nasconde, dunque, un po’ di perplessità per il nuovo governo Conte e, come lui, anche tanti dei suoi follower. C’è chi infatti gli scrive “Dobbiamo essere fiduciosi, tanto noi non possiamo fare niente, l’importante che loro lavorino bene e con responsabilità… che l’Italia è ansiosa di vedere il cambiamento”; chi invece è davvero pessimista “Non credo proprio,mi dispiace dirtelo i rossi di danni ne hanno fatto tanti in precedenza ed ora con il connubio Trillini ho paura che faremo davvero una brutta fine”. Qualcuno addirittura propone proprio il cantante come prossimo premier: “Gianni ti ci vedrei davvero bene al comando di questa Italia. Con te sì che staremmo meglio in questo paese!”





