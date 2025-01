Domenica In, incidente con il vestito per Gianni Morandi: “Ero rimasto in mutande”, cos’è successo

A 80 anni appena compiuti per la seconda volta in più di trent’anni è stato ospite a Domenica In Gianni Morandi. Il cantante prima di concedere una lunga intervista in cui ha parlato della sua carriera dal successo al periodo buio fino alla rinascita e una nuova primavera artistiche che continua ancora con la pubblicazione di un nuovo album L’Attrazione. Prima di iniziare la chiacchierata con Mara Venier, tuttavia, Gianni Morandi ha rivelato di aver avuto un incidente con il vestito dietro le quinte del programma.

Gianni Morandi a Domenica In: "Attraversato un periodo drammatico pensai di mollare"/ "Tiravano pomodori"

Nel dettaglio, infatti, la padrona di casa ha chiesto al suo ospite una insolita domanda: “È arrivato il vestito? Giusto in tempo!” E prima di accendere la curiosità dei telespettatori a svelare il mistero e rivelare cos’è successo ci ha pensato il cantante stesso. “Ci eravamo scordati il vestito. Io mi sono guardato ed ero in mutande ed ho pensato ‘non posso mica andare così'” ha premesso il cantante che subito dopo ha aggiunto che pantaloni e giacca erano rimasti all’hotel e poi ha concluso: “Allora è partita la subito una macchina velocissima della Rai ed è andato a prenderlo.” Insomma tutto si è risolto per il meglio ed alla fine Gianni Morandi è entrato in studio con il suo vestito perfetto, completo scuro e camicia bianca.

Genitori di Gianni Morandi, chi sono/ "Papà Renato mi ha trasmesso valori importanti". E la mamma...

Mara Venier finta offesa con Gianni Morandi e la battuta sulla Rai

Prima di iniziare l’intervista con domanda anche serie ed importanti, Mara Venier si è mostrata fintamente offesa con Gianni Morandi: “Quanti anni sono che ti invito e non sei mai venuto in studio!” I due hanno poi confessato che si conoscono da 45 anni e che esattamente 30 fa sono stati protagonisti di una fiction di Canale5 La voce del cuore. Morandi si è dimostrano stranito del fatto che la conduttrice di un programma Rai abbia ricordato una fiction sulla rete concorrente ma la Venier con la sua nota schiettezza ha concluso: “Perché non possiamo dirlo? Se ce lo proponeva la Rai noi lo avremmo fatto per la Rai.”