Gianni Morandi, gaffe alla vigilia di Sanremo 2023/ “Sono proprio rimbambito!”

Gianni Morandi, la gaffe in conferenza stampa

Mancano poco più di 24 ore all’inizio del Festival di Sanremo 2023, che partirà domani sera, martedì 7 febbraio, su Rai 1. Durante la conferenza stampa della viglia, Gianni Morandi ha fatto una piccola gaffe con i giornalisti. Il primo a prendere la parola è stato il Presidente Battistotti, del Casinò di Sanremo: “Noi siamo contenti che siate qui, voi siete contenti di stare qui?”. “NO!”, rispondono alcuni giornalisti. “Neanche se dovessimo distribuire dei buoni gioco?”, ha insistito Battistotti, ma nemmeno questa volta non ottiene una risposta positiva.

Quando Gianni Morandi ha preso la parola si è detto dispiaciuto che i giornalisti non fossero contenti di essere a Sanremo. Il cantante di Monghidoro ha frainteso: i giornalisti non sono contenti di stare al Casinò, preferivano il Roof dell’Ariston. “Allora sono proprio rimbambito!”, ha concluso Morandi, quando gli hanno spiegato a cosa è dovuto il malumore dei giornalisti.

Il malumore dei giornalisti al Casinò

Poco dopo il giornalista Andrea Spinelli, di QN, ha detto: “Volevo precisare che la reazione dei giornalisti non è stata verso il Casinò, ma più che altro rivolta alla Rai: abbiamo avuto una soluzione di emergenza, per cui ringraziamo tutti, ma ora che l’emergenza non c’è più vorremmo tornare al Roof dell’Ariston. Lo dico non soltanto per chi sta qua, ma anche per chi ci sta seguendo da tre anni in piattaforma e che non possono tornare qui a Sanremo”. Amadues ha poi speso belle parole per Gianni Morandi: “Sono onorato di avere Gianni Morandi con me: è la storia dello spettacolo. Sapere di averlo con me è motivo di grande gioia. Chi mi conosce sa che amo circondarmi di persone che abbiano non solo senso dello spettacolo, ma un modo di fare spettacolo, basato su entusiasmo, semplicità, trasparenza, realtà, che Gianni ha”.

