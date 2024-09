L’amore tra Morandi e la moglie Anna Dan non avverte la stanchezza del tempo: la dedica per l’anniversario

Da più di trent’anni ormai il cuore di Gianni Morandi batte per sua moglie Anna Dan. Di recente hanno festeggiato insieme il loro trentesimo anniversario e, nonostante sia passato molto tempo dal loro colpo di fulmine, tra i due c’è ancora grandissima passione. Lo si evince dall’intesa e dall’alchimia che sembra unirli dentro e fuori dai social, dove il cantautore bolognese non perde occasione di elogiare la sua dolce metà. “Ancora più che mai”, scrive lui in occasione del trentesimo anniversario d’amore. Una dedica che non è passata inosservata al popolo social e ai fan di Gianni, che non manca mai di aggiornare gli internauti sulle sue vicende famigliari.

Ad accompagnare la sua dedica alla moglie, una foto ricordo che immortala la coppia quando entrambi erano ancora molto giovani. Immancabili le congratulazioni e gli auguri dei fan, che vedono Gianni e Anna come un esempio da seguire.

Anche nel 2014, quando Morandi e sua moglie festeggiarono i vent’anni di matrimonio, il cantante aveva affidato ai social la dedica per la moglie, ripercorrendo le tappe del loro amore e del primo incontro. “Organizza una partita e lei arrivò con alcuni amici. Restai colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo ed una gonna a fiori. Era davvero splendida!”, il ricordo di Morandi.

“Ai tempi lavoro parecchio, avevo da poco finito di girare nei teatri e stavo pensando a nuovi brani. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve storia ed io avevo la testa nella musica. Avevo avuto qualche storia fino a quel momento ma non quella giusta e l’incontro con Anna fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”, le splendide parole del cantante.