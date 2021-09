Gianni Muciaccia, marito Jo Squillo/ La musica li ha uniti e il GF Vip li separerà

Chi è Gianni Muciaccia?

Dimenticate la Jo Squillo sul balcone di casa pronta a far ballare tutti in pieno lockdown adesso i fan e il marito Gianni Muciaccia dovranno fare a meno di lei, almeno in un verso, e iniziare a spiare la sua vita nella casa del Grande Fratello 2021. Inizierà da qui la nuova avventura di Jo Squillo che di sicuro in questi anni non si è mai tirata indietro non solo nella vita professionale ma anche in quella personale. Al fianco dell’istrionica e super adrenalinica cantante, conduttrice e attrice, c’è proprio un uomo tutto da un pezzo, Gianni Muciaccia, da non confondere con il conduttore di Art Attack.

In realtà i due hanno poco in comune visto che anche Gianni, proprio come la sua adorata moglie, è legato al mondo della musica. Un tempo è stato fisicamente sul palco prima con una band chiamata Kaos Rock, e poi con un’altra, i New Wave, ma poi ha deciso di passare ‘dietro le quinte’ coltivando la sua passione e scegliendo la strada del direttore artistico e produttore discografico.

Gianni Muciaccia, una vita al fianco di Jo Squillo e al Grande Fratello Vip 2021?

Il marito di Jo Squillo Gianni Muciaccia non solo ha avuto modo di collaborare con la stessa moglie ma anche con grandi artisti del panorama musicale italiano. Lui stesso per lei si è cimentato nel ruolo di regista per mettere insieme il programma Tv Moda. Secondo le poche informazioni che abbiamo sul loro rapporto e la loro vita insieme, sembra che i due stiano insieme proprio dagli anni Ottanta ovvero da quando lui era un musicista della band Kaos Rock, che lui stesso ha fondato, e lei ha collaborato con loro con qualche canzone.

Alla fine il bassista e la sua vocalist non hanno avuto la stessa fortuna e mentre lei ha trovato il successo al fianco di Sabrina Salerno, lui ha deciso di mollare e passare dietro le quinte. Il risultato comunque è stato ottimo visto che i due stanno insieme da quaranta anni e le loro carriere sono sempre rimaste a galla, cosa scopriremo con la partecipazione al Grande Fratello Vip 2021 di Jo Squillo?



