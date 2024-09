Chi è Cinzia, la sorella di Gianni Sperti: “Ho temuto per lei e per i figli”

Oggi domenica 28 settembre 2024 Gianni Sperti tornerà a fare capolinea a Verissimo di Silvia Toffanin, il celebre programma di Canale Cinque che scaverà nella vita del ballerino ed ex volto di Uomini e donne, non mancherà una parentesi aperta sulla sorella Cinzia, che ha sempre vissuto un rapporto molto speciale con lui. In passato Gianni Sperti ha denunciato le difficoltà vissute dalla donna, uscita fuori da un matrimonio molto complicato che ha rischiato di finire nel peggiore dei modi, lo stesso ballerino ha confidato: “Ho temuto per lei e per i figli, ho avuto paura” le parole del ballerino.

Cinzia, sorella di Gianni Sperti, aveva raccontato la difficile storia parlando di amore tossico: “Mi sono poco rispettata, ho portato a lungo qualcosa che sentivo come un dovere, ci ero rimasta insieme per il bene dei figli e, infatti, mi sono sentita in colpa” ha confessato.

Gianni Sperti e il rapporto con la sorella Cinzia: “Ci siamo iscritti insieme a una speciale scuola”

L’affetto tra Gianni Sperti e la sorella Cinzia non è mai venuto meno, ovviamente in particolare durante i giorni più complessi vissuti da entrambi sulla loro pelle. Tra le esperienze vissute l’uno al fianco dell’altra, Gianni Sperti e Cinzia hanno raccontato l’avventura congiunta nel mondo della danza, con il ballerino che ha svelato: “Mi iscrissi con mia sorella Cinzia a una scuola di rock and roll e partecipai, vincendo, a vari campionati”, questa loro passione per la danza non ha fatto altro che unire i due ulteriormente al punto di dare vita a nuove avventure.

Cinzia Sperti in passato ha ricordato come decise seguire le orme del fratello Gianni Sperti, dopo che a Pulsano nacque un importante progetto: “Hanno aperto una scuola di danza moderna a Pulsano. Mamma iscrivimi” le disse sorella del ballerino.