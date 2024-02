CINZIA, CHI È SORELLA GIANNI SPERTI/ “I maltrattamenti di mio marito e lo stalking a mio fratello…”

Gianni Sperti a Verissimo con la sorella Cinzia per parlare anche del loro rapporto. «Io vado d’accordo con tutti i miei fratelli, devo ringraziare per questo i miei genitori. Non abbiamo mai discusso. Ma con lei c’è un legame da piccoli, forse perché abbiamo fatto danza insieme», ha spiegato il ballerino e opinionista di Uomini e Donne. I due sono sempre stati grandi confidenti: «Con lei mi confido e le dico tutto. Le dissi che era finito il matrimonio tra me e Paola (Barale, ndr). Non lo sapeva ancora nessuno. Dopo una pausa di 10 secondi mi disse: “Se si sono lasciati Albano Carrisi e Romina Power può lasciarsi chiunque”», ha rivelato Gianni Sperti. Ma i due fratelli hanno parlato anche di un momento difficile.

Cinzia Sperti è stata, infatti, vittima di un amore tossico: «Mi sono poco rispettata, ho portato a lungo qualcosa che sentivo come un dovere. Ci ero rimasta insieme per il bene dei figli e, infatti, mi sono sentita in colpa». La sorella di Gianni Sperti ha confermato di aver subito maltrattamenti, infatti il ballerino ha ammesso: «Avevo paura per lei e i suoi figli». Lo stesso Gianni Sperti ha dovuto prendere iniziative legali, perché è stato vittima di stalking: «Non ho mai ceduto e non ho mai risposto. Non vedeva di buon grado il nostro rapporto, infatti quando è finita tra loro pensava fosse colpa mia. Per fortuna la giustizia ha fatto il suo corso». Cinzia Sperti ha raccontato di essersi fatta aiutare e di essere ancora in terapia. (agg. di Silvana Palazzo)

Forse non tutti sanno che Gianni Sperti ha una sorella minore di nome Cinzia: da piccoli parteciparono insieme a delle gare di danza e poi…

La famiglia di Gianni Sperti è sempre stata un punto di riferimento fondamentale nella sua vita, e al centro di questa unità familiare c’è la sua adorata sorella, Cinzia Sperti. Pur essendo meno conosciuta rispetto al famoso fratello, Cinzia, la sorella di Gianni Sperti, ha una storia tutta sua nel mondo della danza e un legame indissolubile con il celebre opinionista di Uomini e Donne. In un’intervista di qualche tempo fa, Gianni ha condiviso con il pubblico e coi fan aneddoti divertenti e affettuosi riguardanti la loro infanzia e l’esperienza vissuta insieme nel mondo della danza. “Mi iscrissi con mia sorella Cinzia a una scuola di rock and roll e partecipai, vincendo, a vari campionati”, ha ricordato entusiasta Gianni Sperti a proposito di sua sorella.

La loro passione comune li ha legati ancora di più, tanto che quando la scuola di danza rock chiuse improvvisamente, fu Cinzia a trovare una nuova opportunità per entrambi. “Hanno aperto una scuola di danza moderna a Pulsano. Mamma iscrivimi”, disse lei, e Gianni non esitò a seguirla in questa nuova avventura.

Gianni Sperti e il legame speciale con sua sorella Cinzia Sperti: ancora oggi molto legati

Cinzia Sperti è descritta da suo fratello Gianni come una donna estremamente affascinante, interessante e coinvolgente. Di tanto in tanto è stata notata anche dai follower tra gli scatti postati di Gianni, dove appare radiosa e sorridente. Dunque ancora oggi i due fratelli appaiono estremamente legati, e questa affettuosa complicità si riflette anche negli sguardi e nell’alchimia che li tiene uniti. Oltre a Cinzia, Gianni Sperti ha altri due fratelli di nome Enzo e Luciano, con i quali va d’amore e d’accordo. Da aggiungere all’appello anche i cinque adorabili nipotini, ai quali Gianni Sperti è molto legato.

