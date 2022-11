Gianni Sperti, ex marito Paola Barale/ “In comune la danza? Per quello mi ammoscia”

Gianni Sperti, il ballerino è l’ex marito di Paola Barale

Paola Barale, ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi lunedì 7 novembre di Oggi è un altro giorno, è stata sposata con Gianni Sperti, ballerino e opinionista di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti nel 1995 quando la Barale era conduttrice di “La sai l’ultima?” insieme a Gerry Scotti, mentre Sperti era nel corpo di ballo del programma. Si sono sposati il 20 giugno 1998 e hanno divorziato nel 2002. La Barale ha poi iniziato una lunga relazione con il modello Ray Degan. “Non sono riuscita a restare amica dei miei ex. Più in alto cadi e più male ti fai. Alla fine della fiera sia Gianni che Raz con me si sono dimostrati nello stesso modo: nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrarsi per ciò che sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, di mostrare la loro vera natura. Sono fatti della stessa essenza. Tutti mi dicono di ricordare i momenti belli, ma quando vedi le cose per come sono tutto assume un significato diverso”, ha raccontato Paola Barale a Verissimo.

Marco Bellavia e Raz Degan, ex Paola Barale/ "Quella storia non doveva iniziare..."

Paola Barale: la battuta su Gianni Sperti a Ballando con le stelle 2022

Paola Barale è una dei concorrenti di Ballando con le stelle 2022, in coppia con il ballerino Roly Maden. Nell’ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci è stato chiamato in causa anche Gianni Sperti, ex marito della Barale. È stato Fabio Canino a chiamare in causa il ballerino e opinionista di Uomini e Donne, generando un piccolo istante di imbarazzo: “Io l’ho trovato moscio. Al momento, l’unica cosa che hai in comune con la danza è l’ex marito, Gianni”, ha detto il giudice. Immediata la risposta un po’ piccata di Paola Barale: “Ecco, sarà per quello che mi ammoscia. Con tutto il rispetto per Gianni ma sono passati tanti anni”. Canino ha cercato di riparare alla sua gaffe dicendo che era solo una battuta ma che non vedi grandi miglioramenti da parte della conduttrice su cui tutti a Ballando con le stelle 2022 hanno grandi aspettative.

Paola Barale e Roly Maden, Ballando con le Stelle/ Niente svolta sexy, il pubblico la boccia

Canino: “L’unica cosa che hai in comune con la danza è l’ex marito, Gianni”. Barale: “Sarà per quello che mi ammoscia”.#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/xNlSB9bdiS — Roberto Mallò (@robymallo) November 5, 2022

LEGGI ANCHE:

PAOLA BARALE, EX MARCO BELLAVIA/ "Fu amore a prima vista, dovevamo sposarci ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA