Gianni Sperti, ex marito Paola Barale/ “Sono single da 7 anni, nel 2020…”

Gianni Sperti single da sette anni. L’opinionista di Uomini e Donne, ex marito di Paola Barale, si è lasciato andare ad una confessione sulla sua vita privata durante una puntata del programma di Maria De Filippi. Dopo la fine del matrimonio con la showgirl, Gianni Sperti ha sempre protetto la propria vita sentimentale evitando di parlare delle proprie storie d’amore. Durante una recente discussione con una dama del trono over, però, Gianni ha tirato fuori il retroscena del suo privato rivelando di non essere fidanzato da ben sette anni. “Sono single da sette anni”, ha detto Gianni Sperti che continua a lavorare come opinionista a Uomini e donne mantenendo un contatto con i fans attraverso i social.

GIANNI SPERTI LIBERO: LA VERITA SULLA VITA SENTIMENTALE

Gianni Sperti sfoggia la propria libertà sui social. “L’uomo libero è colui che non ha paura di andare fino alla fine del suo pensiero”, ha scritto l’opinionista di Uomini e Donne. Nelle scorse settimane, di fronte ai rumors su un preesunto coming out in diretta nel programma di Maria De Filippi, Sperti ha fatto chiarezza rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di TrashItaliano in cui ha spiegato che, nel 2020, non sente l’esigenza di dover parlare della propria intimità. “Non capisco perché l’outing in generale faccia tutto questo rumore mediatico, ancora oggi, nel 2020 e perché il gay deve dichiarare di essere gay e all’etero non viene chiesto. Io rispetto le persone per quello che sono senza chiedermi con chi vanno a letto”, ha detto tra le altre cose l’ex ballerino, sempre molto amato dal pubblico.



