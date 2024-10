Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 9 ottobre 2024: dove eravamo rimasti?

Diciamoci la verità, quest’anno Uomini e Donne è partito col botto! Gemma è ancora al centro delle polemiche e Mario Cusitore ha preso definitivamente la scena della stagione 2024-2025. Prima di passare alle anticipazioni della puntata di mercoledì 9 ottobre 2024, andiamo a fare un riassunto di quello che è successo nell’episodio precedente. In apertura della puntata abbiamo visto Gemma e Valerio che si sono scambiati lo storico “bacione” molto discusso da Tina Cipollari, la quale non crede alla buona fede del cavaliere.

In ogni caso Gemma è sembrata contenta di essere uscita con lui e adesso stanno programmando di rivedersi. Si è passati poi a Gabriele e Sabrina, con un’altra pioggia di critiche nei confronti della dama, la quale non demorde e continua a sperare che lui le dia l’esclusiva. Spazio poi a Michele, tronista che è uscito con Amal e con Sofia, della quale si è ricreduto e ha provato attrazione in esterna. Alla fine si è presentata una nuova dama over, Mariagrazia, una donna sprint che non ha voluto confessare la sua età.

Anticipazioni Uomini e Donne 9 ottobre 2024: Martina esce con Ciro e Gianmarco

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne di Mercoledì 8 ottobre 2024, in puntata si inizierà con Martina De Ionannon, tronista che sta conoscendo Ciro e Gianmarco. Quest’ultima deluderà Ciro decidendo di annullare l’esterna con lui nonostante avesse parlato di un inizio di chimica con il ragazzo. Ma perchè ha deciso di non vederlo? Martina aveva spazio solo per due esterne e ha deciso di utilizzarle entrambe per conoscere meglio Gianmarco, dal quale è piacevolmente stupita.

Si parlerà poi di Michele Longobardi, che dopo essere uscito con Amal, darà un bacio ad una corteggiatrice. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di mercoledì 9 ottobre 2024, il ragazzo racconterà di essersi trovato molto bene con una delle ragazze in esterna, ma non mancheranno le discussioni a centro studio e coinvolgeranno proprio Amal. Si passa poi al trono over, dove verrà mostrato il tanto chiacchierato schiaffo di Gemma Galgani a Valerio, che ricordiamo, è ritornato in puntata insistentemente dopo che lei lo aveva eliminato.

Gemma e Valerio, lo schiaffo e la scarpa col tacco in mano: cos’è successo a Uomini e Donne

Ormai si parla tantissimo del famoso schiaffo di Gemma a Valerio, che in una delle ultime registrazioni ha fatto molto discutere. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne l’episodio dovrebbe andare in onda mercoledì 8 ottobre 2024. Cos’è successo? In puntata è stato mandato in onda un filmato in cui si vede Valerio che va a comprare un regalo a Gemma insieme ad un’altra donna. Peccato che il regalo consista in un completino intimo sexy, dono poco gradito dall’elegante dama torinese.

Poi sono stati fatti vedere anche alcuni messaggi in cui Valerio ammette di essersi innamorato di Gemma Galgani, cosa che non convincerà per nulla gli opinionisti e nemmeno Maria De Filippi, che nelle ultime puntate sta velatamente ironizzando sull’interesse del cavaliere nei confronti di Gemma. Gianni e Tina hanno dunque voluto chiamare quella donna con cui lui si trovava per fare shopping, e faranno capire alla dama che Valerio è nel programma solo per visibilità. In questo momento preciso, Gemma sarebbe insorta, concludendo il tutto con uno schiaffo. Armando, intanto, ha preso le sue difese.