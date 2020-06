Gianni Sperti/ “Io single e non più cattolico, il mio cambiamento”

Pubblicità

Gianni Sperti si è aperto a Novella 2000 raccontando alcuni fatti legati alla sua vita, visto che attraversa un profondo cambiamento. Ha infatti specificato: “Sono single da anni e non sono più cattolico. Sono diventato buddista”. Parole importanti che inevitabilmente lo riportano indietro a quella che è stata la sua paparazzatissima storia d’amore con Paolo Barale, sua ex moglie: “Di lei ho solo ricordi positivi”. Ma il noto ballerino e da tempo opinionista di Uomini e Donne non è di certo insoddisfatto della sua vita: “Sono un lupo solitario e sto bene con me stesso. Quando l’amore arriva ti travolge, ma in questo momento non è arrivato per me e sto bene così“. Nonostante qualcuno poi sottolinei che ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di fiamma con Paola Barale, va ricordato che la loro storia è chiusa ormai da molto tempo e non ci sono basi per pensarlo.

Gianni Sperti, le parole su Paola Barale

Gianni Sperti ricorda con affetto l’ex moglie Paola Barale nonostante questa abbia sottolineato a Live Non è la D’Urso di essere stata ferita da lui. Il ballerino ricorda: “Ognuno di noi ricorda ciò che vuole, ognuno è libero di pensare a cose positive o negative. A me ricordano solo ricordi positivi. Quando mi capita di pensarci, perché non è che tutti i giorni penso a vent’anni fa, ho solo ricordi positivi. Tutti hanno però il diritto di pensare a quello che vogliono”. Parla poi della sua svolta spirituale: “Non sono più cattolico. Sono al 50% buddista. Credo che si debba vivere un po’ cercando di prendere il meglio. La quarantena mi ha fatto capire a maggior ragione quando sia inutile correre come matti, perché da un momento all’altro tutti si può bloccare”.



