Gianni Sperti sbotta a Uomini e donne/ “Non mi puoi mancare di rispetto così!”

Pubblicità

Gianni Sperti furioso nella nuova puntata di Uomini e donne? Sembra proprio di sì almeno da quello che abbiamo potuto vedere nel video anticipazioni di oggi. L’opinionista questa volta non inveirà contro la sua compagna di avventura, ovvero Tina Cipollari, e nemmeno contro una delle dame che solitamente lo fanno infuriare per via del loro comportamento con i cavalieri, ma sembra proprio che a farlo alzare dalla sedia, almeno in senso figurato, sarà proprio Sammy Hassan. Ad un certo punto, nella puntata di oggi, dopo la sfilata delle dame, Maria de Filippi tornerà a parlare di Giovanna Abate e non per via dell’Alchimista ma per il suo rivale, Sammy, che continua a camminare sopra il filo del rasoio facendo un po’ il superiore senza voler cedere alla conoscenza della tronista, non a queste condizioni di lontananza e impossibilità a vedersi.

Pubblicità

GIANNI SPERTI CONTRO SAMMY HASSAN? SBOTTA A UOMINI E DONNE CONTRO UN CORTEGGIATORE…

La cosa ha già fatto storcere il naso a Giovanna Abate che ha deciso bene di inveire contro di lui dicendosi poco convinta di quello che lui potrebbe provare o prova con lei e alla fine anche oggi il discorso potrebbe finire su quel punto. Proprio a dare conforto a Giovanna arriverà Gianni Sperti che, a quel punto, è stato preso di mira dal misterioso corteggiatore anche se dal video è impossibile capire quello che gli ha detto davvero. L’unica cosa che sappiamo è che l’ex ballerino ha rilanciato: “Questa è la mia opinione, non mi puoi mancare di rispetto e parlarmi male”. In quel momento, al telefono, si sente la voce del corteggiatore smentire di averlo offeso, cosa darà il vita a questa lite?



© RIPRODUZIONE RISERVATA