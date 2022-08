Gianni Sperti lascia Uomini e Donne?/ “Pronto ad un altro programma TV”: l’indiscrezione

Gianni Sperti lascia Uomini e Donne per un reality?

Se tronisti, dame e cavalieri vanno e vengono, nello studio di Uomini e Donne ci sono due punti cardine, simboli veri del programma: gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le indiscrezioni su un possibile addio di uno dei due al programma tornano ciclicamente ma vengono prontamente smentite dalla loro presenza in studio, registrazione dopo registrazione. Eppure questa volta il gossip sull’uscita di scena di un protagonista, almeno momentaneamente, potrebbe essere vera.

È il settimanale Nuovo TV, come riporta Funweek, a lanciare l’indiscrezione secondo la quale Gianni Sperti potrebbe lasciare Uomini e Donne. Lo storico opinionista potrebbe dire addio alla sua poltrona perché impegnato in un altro programma televisivo che presto tornerà in onda in prima serata.

Gianni Sperti concorrente a La Talpa?

Gianni Sperti, secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, potrebbe essere uno dei concorrenti della nuova edizione de La Talpa, reality che torna in onda dopo molti anni in prima serata su Mediaset. Il ballerino potrebbe aver deciso di rimettersi in gioco in un reality, cosa che quindi lo costringerebbe ad assentarsi dalle registrazioni di Uomini e Donne fino alla sua eliminazione dal gioco. Il posto, in quel caso, potrebbe rimanere vacante anche per mesi, motivo per il quale la De Filippi potrebbe decidere di sostituire momentaneamente Sperti con un altro opinionista. Chiaro che al momento si tratta di semplici supposizioni che non trovano conferma dai canali ufficiali del programma. D’altronde sono ancora sconosciuti i dettagli del ritorno in TV de La Talpa.

