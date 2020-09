Gianni Sperti, lite con Aurora a Uomini e Donne/ “Torna a mungere le vacche…”

Gianni Sperti perde la pazienza con Aurora, una delle dame del trono over di Uomini e Donne per la quale non ha simpatia. Tutto nasce quando al centro dello studio si accomoda Gemma Galgani. La dama di Torino si scaglia immediatamente contro Tina Cipollari e Gianni Sperti che viene accusato dalla dama di Torino di averle dato della “sfigata”. “Io non ti ho dato della sfigata. Ho detto semplicemente a Biagio che era di una sfiga assurda trovarsi di fronte sia con Gemma che con Aurora”, spiega Gianni Sperti che non ha mai nascosto di non avere molta simpatia nei confronti di Aurora. “Devo dare ragione a Gemma perchè tu attacchi ma non spieghi mai le cose“, sbotta Aurora difendendo la dama di Torino e scagliandosi contro Gianni Sperti.

GIANNI SPERTI ATTACCA AURORA: “DEVI GUADAGNARTI IL RISPETTO”

Gianni Sperti sbotta contro Aurora. “Siete due donne impossibili per avere un rapporto”, dice Gianni che, poi, si rivolge direttamente ad Aurora. “Non ti sento vera. Sei anche cattiva. Hai detto di tutto alle donne. oltre ad essere finta perbenista, sei anche cattiva. Continua a mungere le vacche che ti viene bene”, sbotta Aurora. “Ho fatto una foto mentre sto mungendo una vacca. Vedi cosa fai tu? Vai a prendere le mie foto sui socia e poi vieni qui ad attaccarmi? Mi piace mungere le vacche perchè sono nato in campagna. Mio padre era un contadino e me ne vanto”, sbotta Gianni. “Devi portare rispetto”, aggiunge Aurora. “Devi guadagnartelo il rispetto e devi darlo” replica l’ex ballerino strappando gli applausi del pubblico.



