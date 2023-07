Gianni Sperti, vacanza in Oriente con frecciatina?/ “Per la capacità di sbocciare dal fango…”

Gianni Sperti, vacanze in Oriente

Come ogni estate, anche quest’anno, Gianni Sperti ha scelto di dividere le sue vacanze in due parti. Prima di godersi un po’ la sua Puglia per trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici storici, ha scelto l’Oriente per staccare totalmente la spina e godersi una parte del mondo distante e diversa dall’Italia. Un viaggio unico e meraviglioso nel corso del quale l’opinionista di Uomini e Donne sta conoscendo luoghi unici, nuove culture incontrando la gente del posto.

Attraverso i social, Sperti sta mostrando qualche dettaglio del suo viaggio ai followers con cui continua a mantenere un legame nonostante si trovi dall’altra parte del mondo. Proprio tra le storie del profilo Instagram di Gianni, è apparso un post che qualcuno ha interpretato come una frecciatina di qualcuno.

Le parole di Gianni Sperti

Oltre a mostrare i luoghi che sta scoprendo durante il suo viaggio in Oriente, Gianni Sperti ha pubblicato la foto dei fiori di loto condividendo anche le caratteristiche di questo fiore bellissimo, ma anche molto particolare. “Il loto è un fiore particolare perché in se’ ha un fascino naturale nonostante le sue radici siano immerse nel fango. Proprio per le sue capacità di sbocciare in tutta la sua bellezza dal fango, simboleggia la rinascita in un mondo contaminato dalle impurità”, si legge.

Nelle parole usate da Sperti, qualche utente, ha letto una sottile frecciatina come riportano le talpe del Vicolo delle news, ma sarà vero? In attesa di nuove risposte, l’opinionista di Uomini e Donne, si gode il suo fantastico viaggio.

