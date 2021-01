Gianpiero Menzione, ex manager Sabrina Salerno/ “Mi ha fatto tanto male, è morto…”

Sarà un’intervista sconvolgente quella rilasciata oggi a Verissimo da Sabrina Salerno e tutto perché, tra le mille cose di cui parlerà sembra che tornerà ad occuparsi di nuovo di un tema spinoso, ovvero il suo rapporto con l’ex manager Gianpiero Menzione. A quanto pare la cantante non farà direttamente il suo nome ma parlando proprio del suo ex manager in passato ha già rivelato alcuni dettagli legati a presunte truffe a scontri e anche a liti vere e proprie e tutto perché lui continuava ad usarla come voleva. Lei stessa oggi rivelerà: “A17 anni ho incontrato un uomo manipolatore, verbalmente violento, che cercava i miei punti deboli per colpirli e rendermi sempre più fragile” addirittura definendolo diabolico in alcuni momenti. La cantante spiega poi di essere stata controllata fino alla fine, di non poter vedere nessuno e di non poter fare niente senza il suo permesso.

Gianpiero Menzione, chi è l’ex manager Sabrina Salerno?

Il suo racconto poi continua: “Riusciva a soggiogare tutte le persone che aveva a fianco. Non si dovrebbe parlare male di chi non c’è più, ma non posso perdonarlo perché non ha giustificazioni per il male che mi ha fatto“. In effetti, Gianpiero Menzione è morto ormai cinque anni fa, scomparso a 72 anni, consumato dalla malattia, e con un semplice necrologio a pagamento sul Secolo XIX in cui Striscia la Notizia lo ha ricordato: “Antonio Ricci e tutta Striscia la notizia partecipano commossi al dolore per la scomparsa dell’amico Giampiero Menzione”. Per tutti gli addetti ai lavoro, Menzione è ancora il «signore delle curve», il pigmalione genovese che negli anni ’80 ha consacrato le donne italiane tutte curve a cominciare da Carmen Russo passando per Sabrina Salerno e Serena Grandi e finendo a Moana Pozzi prima del porno e Angela Cavagna.



