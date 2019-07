Gianuca Vialli/ “Il tumore? Un viaggio con un ospite non del tutto desiderato”

Gianluca Vialli torna a parlare del tumore al pancreas contro cui sta combattendo da diverso tempo e di cui ha parlato per la prima volta nel suo libro «Goals. 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili». L’occasione per affrontare l’argomento è stata una cena benefica organizzata dalla «Compagnia delle griglie» per il progetto #Thisability per valorizzare le disabilità. Arrivato a Cremona, la sua città natale, da Londra per essere nominato ambasciatore del progetto, Vialli si è prima complimentato con i diciotti ragazzi che hanno servito la cena e con la “Compagnia delle griglie” per l’impegno in un progetto così importante e poi, ai propri concittadini, ha parlato a cuore aperto della battaglia che sta combattendo contro il tumore anche se lui preferisce non parlare di battaglia.

GIANLUCA VIALLI E LA BATTAGLIA CONTRO IL TUMORE

Gialuca Vialli continua a curarsi. Dopo aver combattuto tantissime battaglie sul campo nel corso della sua straordinaria carriera da calciatore, l’ex attaccante si ritrova, a 55 anni (li compirà il prossimo 9 luglio”, a combattere quella più importante ovvero la guerra contro il tumore. Un percorso complicato in cui, però, l’ex caciatore cerca di vedere la uce in fondo al tunnel. Viaill, infatti, attraverso la propria testimonianza vuole anciare un messaggio positivo a tutte le persone che stanno combattendo la sua stessa battaglia. “Sto facendo ancora delle cure – ha detto riferendosi al tumore al pancreas che a lungo ha tenuto nascosto – ma non la vivo come una battaglia, anche perché è bene non fare una battaglia contro una cosa che può essere più forte di te”.

GIANLUCA VIALLI: “IL TUMORE UN VIAGGIO CON UN OSPITE POCO DESIDERATO”

Quello con il tumore è considerato da Gianluca Vialli un viaggio con un ospite indesiderato. Pur essendo consapevole di stare combattendo una battaglia difficile, l’ex calciatore spera di uscirne vincitore e di salutarlo per sempre. “Ho pensato fosse un viaggio da fare con un ospite non del tutto desiderato, ma che sono convinto che presto possa stancarsi di fare questo viaggio con me e dica adesso ti saluto”, ha spiegato ancora l’ex calciatore che ha ricevuto a soidarietà dei suoi concittadini.



