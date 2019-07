Giappone, incendio alla Kyoto Animation: “23 morti”/ Video, strage in studio tv manga

È devastante l’incendio che sta impressionando il Giappone presso lo studio di animazione manga e anime “Kyoto Animation”: un uomo ha appiccato il maxi rogo che è purtroppo divampato distruggendo gran parte della struttura a Kyoto e, soprattutto, causando una vera e propria strage. Sono almeno 23 i morti nell’incendio scoppiato all’interno dello studio tv, fanno sapere i vigili del fuoco giapponesi in un comunicato di poche ore fa: al momento dell’inizio delle fiamme, all’interno della Kyoto Animation vi erano circa 70 persone che stavano lavorando come ogni giorno alla produzione di serie anime e manga giapponesi. Qualcuno è riuscito a uscire ma buona parte purtroppo degli impiegati è rimasta bloccata nell’edificio a tre piani, della trentina di feriti alcuni sono in condizioni critiche. 23 i corpi recuperati, ci sono però circa una trentina di persone ancora ferite all’interno della struttura e soprattutto vi sono de dispersi che potrebbero ulteriormente aggravare il bilancio già tremendo della mattinata giapponese.

STRAGE NELLO STUDIO TV DI ANIME E MANGA

Secondo quanto riportato dai media in Giappone, ad appiccare il maxi incendio alla Kyoto Animation sarebbe stato un 41enne non identificato che a sua volta è rimasto ferito: le forze dell’ordine sono riusciti ad arrestarlo e ora sarà interrogato in ospedale per capire cosa lo abbia portato ad appiccare il fuoco lanciando – pare – liquido incendiario nel locali dello studio di produzione di anime e manga. Il portavoce del dipartimento dei pompieri di Kyoto, Satoshi Fujiwara, ha detto che le vittime si trovavano al primo e secondo piano della Kyoto Animation e un’altra ventina sarebbe intrappolata nel terzo piano. Alcuni testimoni sentiti dagli inquirenti giapponesi, riporta l’Agenzia Ansa, hanno rivelato di aver sentito disunitamente una voce gridare «Andate all’inferno» e poi alcuni colpi partiti dall’interno dell’edificio. Non è chiaro se vi sia stata anche una sparatoria, ma quel che è certo è che di colpo dall’edificio cui provenivano le prime fiamme, sono stati visti impiegati correre via sanguinanti e a piedi nudi.

At least 12 people are presumed dead in Japan’s Kyoto Animation fire. A man burst into the building and started the fire with an unidentified liquid, authorities say #京アニ火災 pic.twitter.com/rCU8nBTBaH — Bloomberg TicToc (@tictoc) July 18, 2019





