Gigi Bici, “Barbara chiese anche a me di uccidere l’ex”/ Spunta un nuovo testimone

Si infittisce l’indagine riguardante la morte di Gigi Bici, l’uomo ucciso nel pavese e per cui in carcere vi è Barbara Pasetti, fisioterapista 44enne di Calignano. Come riferisce il Corriere della Sera citando la Vita in Diretta, nelle ultime ore è emerso il nome di Ramon Cristian Pisciotta, un uomo che la stessa Barbara aveva assoldato per eliminare il marito che, a detta della stessa, era un violento e la picchiava, nonostante tutti lo definiscano una brava persona, tranquilla e riservata.

Cimitero Poggioreale, rischio nuovi crolli/ “Salme in vista, ridate loro dignità!”

Ramon sarebbe stato contattato da Barbara Pasetti lo scorso 8 novembre, il giorno della scomparsa di Gigi Bici, chiedendogli aiuto in quanto Crisciulo, vero nome di Gigi Bici, era stato vittima di un pestaggio, aggiungendo anche che voleva incontrarlo vicino al cimitero di Pavia per una “questione” da portare avanti. I due si incontrarono e la fisioterapista, da una settimana rinchiusa nella sezione femminile del carcere Piccolini di Vigevano per estorsione, chiese appunto a Ramon di proseguire il lavoro che Gigi Bici non era stato in grado di portare a termine.

Sebastiano Visintin “chat in codice tra Liliana e Claudio”/ “Indotta al suicidio”

GIGI BICI, IL NUOVO TESTIMONE ACCUSA BARBARA: “FORSE E’ STATA LEI AD UCCIDERLO…”

A svelarlo è stato proprio lo stesso Pisciotta, parlando nella giornata di ieri con i microfoni de La Vita in Diretta, trasmissione di Rai Uno: «Barbara Pasetti mi ha offerto dei soldi e mi ha chiesto anche di andare a casa sua, forse perché lasciassi delle tracce, ma io non ho accettato».

Le affermazioni sono al vaglio degli inquirenti, che stanno anche analizzando le telefonate e i messaggi fra la 44enne di Calignano e Ramon. Pare che la fisioterapista abbia messo sul piatto 20mila euro, poi rilanciando a 30mila, nel caso in cui avesse “sistemato” l’ex marito. «Per come sono andate le cose, potrebbe essere stata lei a uccidere Gigi», ha aggiunto Pisciotta riferendosi a Barbara. Un vero e proprio giallo in stile Hitchcock, che ogni giorno regala nuovi particolari agghiaccianti.

Caso Resinovich, testimone choc “Ho visto Lilly il 22 dicembre”/ “Aveva una borsa…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA