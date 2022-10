Gigi Bici, compagna Victoria Alyeksyeyeva/ “Gli eredi mi vogliono sfrattare”

Il caso relativo all’omicidio di Gigi Bici, alias Luigi Criscuolo, commerciante 60enne di biciclette scomparso a Pavia l’8 novembre 2021 e ritrovato morto il 20 dicembre del medesimo anno, è stato approfondito nel corso della puntata di “Quarto Grado” andata in onda venerdì 21 ottobre 2022. In particolare, la trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero hanno analizzato il quadro relativo all’uccisione del titolare del negozio di corso Garibaldi, raccogliendo lo sfogo amaro della sua compagna Victoria Alyeksyeyeva.

La donna ha infatti raccontato di fronte alle telecamere del programma Mediaset di essere a serio rischio di sfratto e di vedere il proprio futuro più che mai in bilico, con particolare riferimento alla sua situazione abitativa, che potrebbe letteralmente precipitare nel giro di poco tempo.

GIGI BICI, LA COMPAGNA VICTORIA ALYEKSYEYEVA: “GLI EREDI MI HANNO CHIESTO COSA FACESSI ANCORA IN CASA…”

La dolce metà di Gigi Bici, in particolare, non ha nascosto la sua preoccupazione per ciò che la attende e si è soffermata poi sulle parole che le sarebbero state rivolte dagli eredi di Luigi Criscuolo: “Parlo per le persone che si trovano nella mia condizione, con il loro compagno che è stato ucciso – ha esordito Victoria Alyeksyeyeva a ‘Quarto Grado’ –. Cercano di buttarmi fuori di casa. L’indagine non è ancora chiusa, perché Barbara Pasetti non riesce a decidere se è stata lei oppure no a uccidere Luigi”.

Naturalmente, la compagna di Gigi Bici ha fatto presente la sua situazione, ma, secondo le sue dichiarazioni, “gli eredi di Gigi mi hanno chiamato e mi hanno chiesto cosa c… facessi ancora in casa. Oltre ad avere perso il compagno di una vita, adesso vado incontro alla beffa di perdere la casa e di andare a vivere sotto un ponte, perché per la burocrazia io non esisto”.

