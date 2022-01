Gigi Buffon positivo al Covid/ Come sta? “È in isolamento”

Anche Gigi Buffon è risultato positivo al Covid-19, la conferma è arrivata dal Parma. Il portierone gialloblu, campione del mondo 2006 e leggenda di casa Juventus, è risultato positivo nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal club ad ogni componente del gruppo squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica della formazione di Beppe Iachini.

“Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali. Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra”, ha spiegato il Parma in una nota.

GIGI BUFFON POSITIVO AL COVID-19

Tra i grandi protagonisti della prima parte di stagione del Parma, Gigi Buffon resterà fermo ai box fino a quando non ritornerà negativo. Una brutta notizia per Beppe Iachini, considerando che Sepe è in uscita. La compagine ducale non è l’unica colpita dal virus: solo nella giornata di oggi l’Ascoli ha annunciato la positività di altri due componenti del gruppo squadra, per un totale di otto. Ricordiamo che nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità della positività di due calciatori del Cittadella. La Serie B è uno dei tornei più colpiti dall’aumento di casi positivi e anche per questo motivo è stato deciso il rinvio delle giornate del 26 e del 29 dicembre.

