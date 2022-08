Gigi D’Agostino, silenzio dopo la malattia ma resta tra i più ricercati su Shazam/ “In my mind” la sua hit

Gigi D’Agostino tra gli artisti più ricercati su Shazam con “In my mind”

Gigi D’Agostino ha raggiunto un altro grande traguardo musicale; il cantante è entrato nella “Top 100 Shazam of All Time” per celebrale i 20 anni della piattaforma. Una classifica importante che vede al primo posto Dance Monkey di Tones And, ma che premia anche il noto artista con la sua hit In my mind.

Shazam è un app di ricerca dei brani tramite il solo ascolto della melodia che ha appena compiuto 20 anni. Per festeggiare il brillante traguardo la piattaforma, in collaborazione con Apple che l’ha acquistata nel 2018, ha deciso di stilare una Top 100 dei brani più ricercati e di pubblicarla in streaming sulla piattaforma Music. Tra gli artisti sacri, dunque, compare anche Gigi D’Agostino che ha superato anche il miliardo di stream su Spotify.

Gigi D’Agostino: cala il silenzio sulla sua malattia

Gigi D’Agostino è entrato nella top 100 dei cantanti più ricercati su Shazam; un traguardo bellissimo che stride però con la sua condizione fisica. Tempo prima, infatti, il cantante aveva annunciato sui social di soffrire di una malattia senza specificarne la natura: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo“.

E ancora: “È un dolore costante… non mi da pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….“. Da allora, l’artista aveva dichiarato che la malattia non era né peggiorata né migliorata: “Le mie condizioni– ha esordito – purtroppo non sono migliorate… Però sono contento, perché non ci sono stati peggioramenti… Voglio pensare che sia un buon segno. Certo, la sofferenza consuma… Ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore”. E’ calato il silenzio, oggi, sulle sue condizioni di salute di cui non si sa più nulla.

