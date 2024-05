Gigi D’Agostino tour 2024: calendario e date concerti/ Da Milano a Roma, passando per Torino

Il Capitano è tornato davvero e si prepara a vivere un’estate da protagonista con Gigi D’Agostino tour 2024. L’ultima volta lo avevamo visto in gran forma con un dj-set da mille e una notte a bordo della Costa Smeralda, durante il Festival di Sanremo 2024. Ora Gigi D’Agostino si prepara ad una lunga estate da protagonista, con diverse date imperdibili in giro per l’Italia. Il re della musica dance è pronto a dare il via alle danze, a catapultare nel suo universo i fan di vecchia e nuova data. Con i suoi maggiori successi, tra cui L’Amour Toujours, In My Mind, Bla Bla Bla, La Passion e Another Way, il Capitano vuole regalare un concerto indimenticabile a coloro i quali attendevano con ansia il suo ritorno in pista.

Parliamo d’altra parte di uno dei deejay italiani più famosi al mondo, fresco del successo di Shadows of the night, il nuovo progetto che sta spopolando sul web e che anticipa appunto il tour 2024. Dunque andiamo a sbirciare le date dei concerti previste per questa estate 2024, con il calendario del Gigi D’Agostino tour 2024.

Gigi D’Agostino tour 2024, il Capitano torna in concerto: date e calendario estivo

Dunque, la prima tappa estiva di Gigi D’Agostino in concerto sarà alla Fiera di Milano il prossimo 21 giungo e i biglietti dell’evento hanno prezzi a partire da 46€ fino ad arrivare a 115€. Dopo una breve pausa, il deejay tornerà in pista in quel di Roma, il 3 luglio, esibendosi all’ippodromo della Capannelle e anche qui i prezzi dei biglietti di accesso all’evento sono simili a Milano: partiamo dai 46€ fino ad arrivare ai 126,50€.

Il 14 luglio, invece, Gigi D’Agostino tornerà in concerto nel Nord Italia e si esibirà a Torino, presso il Parco Palazzina di Caccia Stupinigi. In questo caso, stando a quanto si evince sul sito specializzato di rockol.it, i biglietti dovrebbero avere un prezzo dai 40 ai 60€ più il costo di prevendita. Maggiori informazioni, ovviamente, sono reperibili nei siti ufficiali dei rivenditori autorizzati, come Ticket One.

