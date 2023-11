Gigi D’Alessio a Loredana Bertè: “Ti blocco su Whatsapp!”/ “Scontro” a The Voice Kids: “Senza ritegno”

Loredana Bertè e Gigi D’Alessio: primo siparietto a “The Voice Kids”

Bastano pochi secondi ai giudici di “The Voice Kids” per accendere lo show. Nella prima puntata della seconda stagione, la seconda concorrente a scendere è Amelie, che racconta: “Voglio partecipare a The Voice Kids per divertirmi e sentire gli altri. Non mi interessa di vincere”. La bimba porta “Old Time Rock and Roll” di Bob Seger. Bastano pochissimi secondi a Loredana Bertè per girarsi e gli altri giudici fanno lo stesso dopo di lei. Proprio Loredana non ha dubbi: “Ti voglio, ti voglio con tutte le mie forze”, dice. Tutto sembra ormai deciso: Amelie, infatti, poco prima aveva confessato ad Antonella Clerici di voler scegliere proprio Loredana.

Bruce Willis e la malattia, come sta un anno dopo la diagnosi della malattia?/ Una nuova foto chiarisce

Gigi D’Alessio, però, ha un asso nella manica: utilizza infatti il Super Block contro la collega, aggiungendo un “Stai zitta sennò ti blocco anche su Whatsapp”. Scioccata Amelie, che avrebbe voluto andare con Loredana, così come la stessa giudice, che infuriata insegue Gigi, urlando: “Ma come ti sei permesso di bloccarmi quando c’è quella che mi piace? Ti ammazzo. Sbloccami subito. Sei senza ritegno”. Clementino interviene per placare gli animi. “Cosa è successo? Siccome si vogliono bene si fanno i dispetti tra di loro. Purtroppo non puoi andare con Loredana” dice alla piccola.

Gabriella Labate, la moglie di Raf racconta come ha scoperto la malattia/ "Tumore? Lo chiamo il mio mostro"

Loredana Bertè e Gigi D’Alessio: furia a “The Voice Kids”

Amelie, mentre Loredana Bertè e Gigi D’Alessio se le danno di santa ragione, è scioccata: avrebbe voluto infatti entrare in squadra con lei. La giudice intanto non le manda a dire al collega: “Questa me la paghi, ma tanto”. Clementino le dà ragione. “Sei stato cattivo” dice a Gigi, che ribatte: “Mi avete sempre bloccato. La scorsa edizione tutti contro di me e per una volta che blocco per un talento così… Credi a me, è una fortuna. Ti sei salvata”. Loredana non ci sta e urla ancora verso Gigi: “Ma come ti permetti?”. Dopo il siparietto e l’arrabbiatura di Loredana, la giovane concorrente sceglie Arisa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA