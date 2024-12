Oltre 30 milioni di dischi venduti all’attivo, artista capace di superare i confini nazionali conquistando la nomina di Ambasciatore della musica napoletana nel mondo: non bastano tali accenni per descrivere la magistrale e unica carriera di Gigi D’Alessio, tra i volti più imponenti non solo del canto che nasce all’ombra del Vesuvio ma della musica italiana in generale. Cresciuto nella sua amata Napoli, terra che ha contribuito al suo percorso di crescita artistica e che costantemente è punto di riferimento e ispirazione per la sua produzione. Da giovanissimo ha coltivato le sue passioni, destreggiandosi in particolare come musicista; dalla fisarmonica al pianoforte; proprio con quest’ultimo strumento ha conseguito il diploma a soli 21 anni presso il Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli.

Negli anni Gigi D’Alessio si è messo in evidenza per una versatilità artistica invidiabile; molto ricorderanno anche la sua breve parentesi cinematografica e chiaramente anche le recenti partecipazioni televisive dato che da anni lo vediamo stabilmente come giudice di The Voice Italia, sia per il circuito Senior che per lo ‘spin off’ dedicato ai giovani talenti.

Gigi D’Alessio e la consacrazione al Festival di Sanremo

In una carriera così variegata e ricca come quella di Gigi D’Alessio, non poteva mancare il palcoscenico per antonomasia: il Festival di Sanremo. Il cantautore partenopeo ha esordito con un discreto decimo posto nel 2000, anno che forse scandisce la sua consacrazione dal punto di vista artistico. Con ‘Non dirgli mai’ non raggiunge le prime posizione della kermesse ma il vero successo si concretizza lontano dalla competizione come testimoniato dal disco d’oro di pochi mesi dopo per l’album ‘Quando la mia vita cambierà’.

Sempre a Sanremo, l’anno successivo, Gigi D’Alessio si conferma tra i volti più apprezzati della musica italiana. Questa volta si aggancia all’ottavo posto ed è premiato in maniera ulteriore dal successo incredibile del singolo ‘Tu che ne sai’, apripista dell’album ‘Il cammino dell’età’ che toccherà il primo posto della classifica dedicata ai progetti più venduti. In totale saranno 5 le partecipazioni del cantautore partenopeo al Festival di Sanremo. Finalista con ‘L’amore che non c’è’ nel 2005, quarto nel 2012 con ‘Respirare’ in coppia con Loredana Bertè e infine la partecipazione più recente con ‘La prima stella’ nel 2017.